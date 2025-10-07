La risposta di Damian Hardung

Neanche Damian Hardung è al sicuro: il dilemma dell’estate appena trascorsa ha raggiunto anche lui! I mesi appena trascorsi hanno avuto una serie che è diventata virale sul web ed è sicuramente L’estate nei tuoi occhi. Lo show di Prime Video è terminato con la sua terza stagione lo scorso settembre.

A sorpresa però, nel corso di un evento in concomitanza con l’uscita dell’ultimo episodio, è stata annunciata la produzione di un film sequel. La pellicola racconterà l’evoluzione delle storyline dei protagonisti. L’epilogo intanto però ha risolto un mistero che va avanti dalla prima puntata: team Conrad o team Jeremiah?

Dopo tanto penare Belly è finalmente arrivata a una scelta. Conrad l’ha infatti raggiunta a Parigi, dove viveva dopo le nozze annullate con Jeremiah, confessandole nuovamente tutto il suo amore. Un epilogo che ha soddisfatto la maggior parte dei fan della serie, che erano sfacciatamente dalla parte del personaggio interpretato da Christopher Briney.

Nonostante sia stato sciolto però il triangolo dell’estate continua a occupare il centro della scena. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa Jennifer Lawrence ha dichiarato di essere dalla parte di Jeremiah. E, a quanto pare, anche Damian Hardung potrebbe far parte della squadra del personaggio interpretato da Gavin Casalegno.

Qualche giorno fa l’attore era a Ibiza per presentare Maxton Hall 2 durante l’evento Prime Video Retreat una creator gli ha chiesto se fosse team Conrad o team Jeremiah. Hardung ha sorriso imbarazzato e ha poi dichiarato di essere spaventato di dare una risposta. “Ti fa sentire felice? Sicuro, sono team Jeremiah“, ha poi risposto tra il serio e il faceto. Potete recuperare il video qui.

Secondo alcuni si tratterebbe di una vera e propria ammissione dell’attore mentre secondo altri Harding non si sarebbe esposto in maniera convinta. Intanto c’è grande fermento per il debutto della seconda stagione di Maxton Hall, che arriverà su Prime Video il prossimo 7 novembre con i primi tre episodi.