Un nuovo film tratto dal celebre romanzo di Jane Austen, Ragione e Sentimento, è ufficialmente in lavorazione. A interpretare la protagonista Elinor Dashwood sarà Daisy Edgar-Jones, attrice britannica tra i volti più promettenti della sua generazione. Così ha rivelato The Hollywood Reporter.

Il progetto è prodotto da Focus Features e Working Title Films, due realtà importanti nel panorama cinematografico internazionale. La regia è stata affidata a Georgia Oakley, già nota per Blue Jean. La sceneggiatura, invece, porta la firma della scrittrice Diana Reid.

Il romanzo di Austen, pubblicato nel 1811, racconta la storia delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood, costrette a trasferirsi in campagna insieme alla madre dopo la morte del padre. La vicenda si concentra sulle difficoltà economiche e sentimentali della famiglia. Inoltre, offre uno sguardo acuto sulla condizione femminile e sulle regole sociali della società inglese dell’epoca.

Daisy Edgar-Jones ha condiviso il suo entusiasmo per il ruolo attraverso Instagram. Sul suo profilo ha pubblicato una foto in cui tiene in mano una vecchia copia del libro: un piccolo omaggio personale al primo romanzo pubblicato da Austen.

La storia è stata già portata più volte sullo schermo. Il film più noto, però, rimane quello diretto da Ang Lee nel 1995, con Emma Thompson nei panni di Elinor, affiancata da Kate Winslet, Alan Rickman e Hugh Grant.

Edgar-Jones, recentemente vista in Twisters (2024), ha già dimostrato la sua versatilità in diversi adattamenti letterari. La sua filmografia include La ragazza della palude, On Swift Horses e Normal People, ruolo che l’ha consacrata a livello internazionale.

In contemporanea, Netflix sta lavorando ad un adattamento di Orgoglio e Pregiudizio. Negli ultimi mesi si sono rincorsi diversi rumors secondo cui Daisy Edgar-Jones sarebbe stata vicina al ruolo di Elizabeth Bennet. Poi abbiamo appreso che Emma Corrin aveva ottenuto la parte.

L’attesa per questo nuovo Ragione e Sentimento è già alta, anche grazie alla combinazione di un cast giovane e talentuoso e a una produzione di alto livello. Una nuova occasione per far rivivere sul grande schermo l’eleganza e la profondità dei personaggi di Jane Austen.