Un rumor svela che Cynthia Erivo sarà Tempesta nel Marvel Cinematic Universe

Un nuovo rumor riaccende l’entusiasmo dei fan Marvel: Cynthia Erivo potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo iconico di Tempesta, una delle figure centrali degli X-Men.

Secondo l’affidabile insider @MyTimeToShineHello, la star di Wicked è tra le principali candidate per interpretare Ororo Munroe, detta Storm, nel prossimo reboot live-action del franchise mutante.

Il rumor arriva dopo che la stessa Cynthia Erivo aveva espresso pubblicamente il desiderio di vestire i panni di Tempesta. In una passata intervista con il National Board of Review, l’attrice ha definito il personaggio come il suo “ruolo dei sogni”, affermando: “Voglio davvero interpretare Storm. So che sembra frivolo, ma credo che non abbiamo ancora svelato la sua grandezza e tutto il suo tumulto interiore.”

Cynthia Erivo è una delle interpreti più rispettate della sua generazione, vincitrice di un Tony Award e protagonista di progetti come Harriet, Wicked e The Color Purple. La possibilità di vederla in un ruolo centrale nel reboot degli X-Men, ancora ufficialmente non annunciato dai Marvel Studios, non sta infatti passando inosservata sul web.

Tempesta è uno dei personaggi più iconici della Marvel, con il potere di controllare il clima e una profonda storia personale. Nei film degli X-Men è stata interpretata da Halle Berry e da Alexandra Shipp.

Pur essendo apparsa brevemente come variante animata in What If…?, non ha ancora debuttato nella continuity principale dell’MCU.

Tuttavia, l’Universo Marvel ha cominciato a parlare di mutanti in opere come Ms. Marvel, Doctor Strange 2 e Deadpool & Wolverine. Anche in Doctor Strange 2 abbiamo incontrato uno dei mutanti più famosi, ovvero il Professor X.

Molti degli attori originali dei film degli X-Men inoltre torneranno in Avengers Doomsday. Sarà quindi questa la pellicola in cui vedremo i mutanti in azione. L’appuntamento è al cinema, a maggio 2026.