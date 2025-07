Cuori torna in TV: ecco quando iniziano le repliche della fiction Rai ambientata negli anni ’60 a Torino: data di inizio su Rai 1.

Quando vanno in onda le repliche di Cuori

Rai 1 riporta in onda una delle fiction italiane più amate degli ultimi anni con le repliche: parliamo di Cuori. Ambientata nella Torino degli anni ’60 e ispirata alla storia vera del reparto di cardiochirurgia delle Molinette, racconta un intreccio di medicina, passione e segreti personali.

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, trasmesse nel 2021 e nel 2023, Rai 1 ha deciso di riproporre gli episodi in replica per accompagnare il pubblico nelle calde giornate estive, prima che accolga nel proprio palinsesto questo autunno la terza stagione.

Ma quando iniziano le repliche di Cuori su Rai 1? Come si legge sulla guida TV di RaiPlay, la messa in onda delle puntate prenderà il via il 30 luglio 2025 e si collocherà sempre nel pomeriggio, andando a prendere il posto de L’Allieva, che il giorno precedente chiuderà la sua corsa di repliche con la puntata finale.

Questa scelta rientra nella più ampia strategia Rai di proporre contenuti di qualità già noti al pubblico anche durante il periodo estivo, in attesa delle nuove stagioni e dei palinsesti autunnali. Cuori si inserisce perfettamente in questa logica, grazie al suo racconto intenso e alle sue atmosfere d’epoca.

Cuori: perché la fiction continua a conquistare il pubblico

La serie, prodotta da Aurora TV per Rai Fiction, vede protagonisti Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, e si distingue per l’accurata ricostruzione storica e le emozioni che riesce a suscitare.

Grazie alle repliche, i fan affezionati di Cuori avranno ora la possibilità di rivivere, episodio dopo episodio, la storia del dottor Cesare Corvara, della giovane cardiologa Delia Brunello e del carismatico Alberto Ferraris, sullo sfondo delle prime pionieristiche operazioni a cuore aperto.

Le fiction Rai si confermano protagoniste indiscusse anche nella programmazione estiva, non solo nella fascia pomeridiana, manche in prima serata: un segnale importante per il pubblico italiano, sempre più affezionato ai prodotti nazionali di qualità.

Se vi siete persi Cuori o volete semplicemente rivederlo, segnatevi la data: dal 30 luglio 2025 su Rai 1 tornano le emozioni, i colpi di scena e i battiti del cuore che hanno conquistato milioni di spettatori. Un’occasione perfetta per riscoprire una fiction che ha lasciato il segno.