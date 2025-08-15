Cuori 3 stagione si fa: tutte le news sul futuro della fiction e le anticipazioni su trama, cast, quando inizia e streaming.

Cuori 3 stagione news e anticipazioni

La seconda stagione di Cuori non aveva ancora debuttato, ma la Rai aveva già dato notizie circa il futuro della fiction. Nell’aprile 2023, come riporta Torino Today, la Rai ha rassicurato tutti, annunciando di aver grande fiducia nel successo di Cuori 2.

In occasione dell’incontro tra l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è stato detto:

A riprova dell’impegno che RAI prende sul territorio nella parte culturale abbiamo firmato un contratto biennale sulle aree Lumic e questo vuol dire che siamo certi che Cuori 2 sarà un successo e potrà partire Cuori 3.

La fiction Rai racconta le prime tecniche mediche sui trapianti e la realizzazione del primo cuore artificiale alla fine degli anni ’60 nei reparti di chirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino.

La seconda stagione si è conclusa con un romantico cliffhanger: tra Delia e Alberto è riscoppiata la passione ed è scattato un bacio. In Cuori 3 osserveremo le conseguenze che questo loro ritrovarsi comporterà.

La moglie di Alberto, Karen, sarà ancora una presenza ingombrante e i due potrebbero riscontrare difficoltà anche sul lavoro. Un punto di domanda pende poi anche sul destino di Cesare, dopo essere stato colpito da un infarto.

In aggiunta a tutto ciò, il regista Riccardo Donna ha rivelato a Sorrisi che nel corso delle puntate ci saranno due matrimonio ed un funerale. Queste anticipazioni hanno scatenato i fan, che si sono lanciati in ipotesi su ipotesi.

Quando esce Cuori 3 stagione?

Affrontato per quanto possibile questo primo punto, passiamo ad un altro tema interessante: quando esce Cuori 3 stagioni su Rai 1? Nel mese di luglio abbiamo avuto una risposta, che però in agosto è cambiata.

La fiction doveva andare in onda con le nuove puntate a partire dall’autunno, per la precisione da domenica 21 settembre 2025, ma poi Rai ha deciso rimandare il debutto ad inizio 2026. Le riprese hanno preso il via a gennaio dello stesso anno a Torino, per concludersi tra fine maggio ed inizio giugno.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di Cuori 3 stagione rivedremo ovviamente Pilar Fogliati, interprete di Delia Brunello, e Matteo Martari nei panni di Alberto Ferraris. Al loro fianco, poi, potremmo ritrovare anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Marco Bonini è Ferruccio Bonomo

Neva Leoni è Serenella Rinaldi

Bianca Panconi è Virginia Corbara

Andrea Gherpelli è Enrico Mosca

Romina Colbasso è Karen

Carmine Buschini è Fausto Alfieri

Laura Adriani è Eva Pellegrini

Carola Stagnaro è Suor Fiorenza

Nel corso della seconda stagione, inoltre abbiamo conosciuto Marcello Giraudo, Andrea Foschi e Helmut Becker, rispettivamente interpretati da Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Nicolò Pasetti.

Daniele Pecci, invece, a quanto pare non sarà nei nostri con il suo Cesare Corvara. Al suo posto, il neurochirurgo Luciano La Rosa, interpretato da Fausto Sciarappa.

Al cast di Cuori 3, riporta Sorrisi, si aggiungono anche Giulio Scarpati, nei panni di un personaggio ispirato al sensitivo Gustavo Adolfo Rol, e un’attrice non ancora rivelata che interpreterà un personaggio ispirato a Patty Pravo.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Il numero delle puntate e degli episodi che compongono la stagione 3 di Cuori è il medesimo del secondo capitolo. Parliamo quindi di 6 appuntamenti in totale, ciascuno composto da due episodi, dunque 12 in tutto. I primi due capitoli hanno avuto rispettivamente 8 e 6 puntate, ovvero 16 e 12 episodi.

Cuori 3 streaming

Dove vedere in streaming Cuori, inclusa nel caso la stagione 3? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.