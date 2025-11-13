Tutte le novità, i protagonisti e le emozioni che accompagneranno il pubblico di Rai 1 in un San Valentino ricco di sorprese e colpi di scena

Una terza stagione attesissima finalmente in arrivo

La serie Cuori, amata dai telespettatori di Rai 1, torna con la terza stagione, pronta a conquistare nuovamente il pubblico con emozioni intense e colpi di scena. Il regista Riccardo Donna ha annunciato, come riportano i siti Davide Maggio e l’agenzia Adnkronos, che la puntata inaugurale andrà in onda domenica 8 febbraio 2026, perfetta per celebrare un San Valentino speciale.

Originariamente programmata per l’autunno, la nuova stagione ha subito uno slittamento, generando un po’ di delusione tra i fan che da due anni aspettavano di ritrovare l’Ospedale Molinette di Torino. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Donna ha chiarito: “Abbiamo deciso di posticipare la messa in onda per dedicare più tempo alla post-produzione e garantire una qualità impeccabile a ogni scena e al montaggio finale.”

Nuovi arrivi e grandi conferme nel cast di Cuori 3

I dodici episodi della nuova stagione, distribuiti su sei serate speciali, raccontano le vicende romantiche dei protagonisti Delia interpretata da Pilar Fogliati e Alberto interpretato da Matteo Martari, finalmente legati in matrimonio, promettendo emozioni forti e momenti indimenticabili per tutti gli spettatori.

Dopo l’uscita di scena di Daniele Pecci, la serie accoglie tra i nuovi protagonisti Fausto Maria Sciarappa, Giulio Scarpati, Giorgia Solari e Carolina Sala, che arricchiranno le trame con storie intriganti e colpi di scena avvincenti, confermando il fascino unico della produzione Rai.

San Valentino all’insegna dei sentimenti

Questa stagione, pensata per far emozionare, offre un perfetto equilibrio tra dramma e romanticismo, capace di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. Gli spettatori potranno immergersi nei corridoi dell’Ospedale Molinette, tra nuove relazioni, sfide professionali e momenti di pura passione, vivendo un San Valentino davvero speciale insieme ai loro personaggi preferiti.

A cura di Alba Cosentino

