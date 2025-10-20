Ci sarà un quarto film della saga Culpables? Ci sarebbe un presunto indizio al termine di Culpa Nuestra: ecco quale

La saga Culpables continua?

La saga Culpables potrebbe proseguire davvero con un quarto film? Ci sarebbe un indizio nascosto già nel finale di Culpa Nuestra. Lo scorso giovedì 16 ottobre ha debuttato il terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai libri di Mercedes Ron. Per mesi è stato detto che le pellicole sarebbero state solo tre, come d’altronde sono i libri da cui è tratta la fortunata trilogia di Prime Video. Ma forse c’è un colpo di scena.

Sul finale di Culpa Nuestra c’è un messaggio che appare sulll schermo firmato dalla scrittrice che potrebbe contenere un indizio nascosto. Dopo i titoli di coda che seguono l’epilogo romantico scelto per Nick e Noah c’è infatti una scritta: “Todo lo que ocurra a partir de ahora será Culpa Vuestra“. In italiano può essere tradotto in “Tutto ciò che accadrà d’ora in poi sarà colpa vostra“.

Come notato poi dai fan le parole Culpa e Vuestra sono entrambe scritte con la lettera maiuscola. Secondo molti si tratterebbe di un vero e proprio titolo su un futuro quarto capitolo della saga Culpables. A questo si aggiunge un altro dettaglio presente nel post di ringraziamento di Mercedes Ron per i fan e il cast.

“Questo capitolo si chiude ma c’è ancora molta storia da raccontare“, scrive l’autrice al termine del lungo messaggio. Che si tratti di una conferma da parte di Mercedes di un quarto film? O potrebbe aver annunciato uno spin-off su uno dei personaggi? O potrebbe aver, semplicemente, fatto riferimento a altre storie in arrivo?

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni che ci consentano di capire cosa accadrà in futuro. Ricordiamo infatti, per completezza di informazioni, che nelle varie interviste rilasciate nel corso degli anni Ron ha dichiarato che questa storia è conclusa aggiungendo, però, poche paroline magiche: mai dire mai.