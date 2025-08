Tutto sul crossover di One Chicago in arrivo su Italia 1

Il crossover 2025 di One Chicago arriva in prima visione su Italia 1: ecco trama, episodi coinvolti e tutte le curiosità su “Nelle trincee”, primo triplo evento dal 2019 con Chicago Fire, Med e PD.

Il nuovo crossover One Chicago 2025 arriva su Italia 1: data e trama

Torna in grande stile l’atteso crossover dell’universo One Chicago, il franchise ideato da Dick Wolf che unisce le vicende di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD. Dopo una lunga attesa, il primo triplo crossover dal 2019 andrà finalmente in onda anche in Italia in prima serata su Italia 1, in prima visione in chiaro.

L’evento coinvolgerà l’episodio 11 delle stagioni in corso su Mediaset: Chicago Fire 13, Chicago Med 10 e Chicago PD 12, con un arco narrativo suddiviso in tre parti dal titolo “Nelle trincee – Parte I, II e III”.

Nelle trincee: la trama del crossover 2025 tra Chicago Fire, Med e PD

Come riportato da NBC Insider, la storia inizia con un’esplosione in un complesso industriale abbandonato. L’intervento della caserma 51 dei vigili del fuoco di Chicago svela immediatamente che l’incidente nasconde qualcosa di più pericoloso e organizzato.

Il mistero si infittisce in Chicago Med, dove i medici del Gaffney Medical Center affrontano un afflusso improvviso di feriti legati all’attentato, alcuni dei quali sembrano coinvolti in un complotto criminale. Toccherà all’Unità di Intelligence, in Chicago PD, chiudere il cerchio, scoprendo una rete clandestina legata al traffico di armi e operazioni paramilitari.

Un caso ad altissima tensione che richiede la piena collaborazione tra pompieri, medici e detective, in un crescendo narrativo che riunisce i personaggi storici del franchise.

Quando vedere One Chicago crossover 2025 su Italia 1

L’appuntamento con il crossover di Once Chicago è fissato per venerdì 8 agosto, a partire dalla prima serata su Italia 1, con la messa in onda consecutiva di tutti e tre gli episodi:

Chicago Fire 13×11 – Parte I

Chicago Med 10×11 – Parte II

Chicago PD 12×11 – Parte III

Un evento pensato non solo per i fan più appassionati, ma anche per chi vuole scoprire le serie One Chicago partendo da una storia coinvolgente e ricca d’azione.

Perché questo crossover è così importante per il franchise

“Nelle trincee” è il primo vero crossover completo da quando la pandemia ha interrotto la produzione integrata delle serie. Si tratta di un ritorno alle origini, con trama unica, montaggio incrociato e sinergia tra i team creativi delle tre serie, che mancava dal grande evento del 2019.

Questo crossover è stato pensato per mostrare quanto i personaggi siano cresciuti, ma anche per rilanciare l’universo narrativo verso nuove stagioni sempre più collegate.

Non perdere il crossover più atteso dell’anno: One Chicago torna in grande stile con “Nelle trincee” l’8 agosto su Italia 1.