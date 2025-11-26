L’attrice racconta il ritorno al cinema con Oi vita mia, la gestione della famiglia con Luca Argentero e l’equilibrio tra amore, figli e carriera

Cristina Marino è tornata. Dopo un periodo lontano dal grande schermo, l’attrice riabbraccia il cinema con una consapevolezza nuova, quella che solo la maternità può regalare. In un momento in cui la sua vita sembrava tutta gioco, pannolini e prime parole, Cristina aveva scelto di fermarsi. Non per rinuncia, ma per priorità: “I bambini hanno bisogno delle mamme”, ha sempre detto con la serenità di chi ha le idee chiare. E così Nina Speranza e Noè Roberto sono diventati il suo centro assoluto, mentre la carriera restava in pausa, silenziosa ma mai dimenticata.

Ora però la ruota gira, e Cristina sente che il tempo è maturo. Il progetto giusto arriva: Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo in uscita il 27 novembre. Lei interpreta Francesca, un ruolo che l’ha conquistata e, soprattutto, che si incastra alla perfezione nel suo nuovo modo di vivere il lavoro. “Sono arrivate proposte belle e gestibili, e finalmente mi sono sentita pronta”, racconta.

Ma il rientro sul set con due bambini piccoli non è una passeggiata, soprattutto quando a casa c’è un altro attore che gira quanto te. Luca Argentero, suo marito, è costantemente in movimento, spesso su un set, proprio come lei. “In questo momento stiamo lavorando entrambi… e non è un mestiere pensato per le madri”, confessa. Giornate che iniziano prima che i bambini aprano gli occhi e finiscono quando sono già a letto. Una corsa continua che però Cristina affronta con amore e ironia. Come quella volta in cui ha portato i figli sul set senza ricordare che Luca avrebbe girato una scena drammatica: i piccoli sono rimasti sconvolti, convinti che il loro papà stesse davvero male.

Tra mille incastri, Cristina non dimentica ciò che davvero conta: l’amore. È il faro che guida la sua famiglia e ciò che desidera trasmettere a Nina e Noè. “Se c’è amore, serenità e libertà, qualunque scelta faranno andrà bene”, dice fiera. I bambini, racconta, sono sicuri, aperti, luminosi proprio perché crescono senza paura: “E questo viene solo dall’amore”.

E poi ci sono i giudizi, quelli che arrivano puntuali sui social ogni volta che si parla di maternità. Cristina li guarda da lontano, li lascia scivolare. Sorride anche quando viene definita semplicemente “la moglie di Luca Argentero”. “Potrei vincere un David e sarei comunque la moglie di Luca” scherza. E con la stessa ironia aggiunge: “Se rinasco, voglio essere il marito di Cristina Marino”. Una risposta elegante e pungente che chiude la questione meglio di qualsiasi spiegazione.

Cristina oggi è un mix di forza, dolcezza e ironia. È un’attrice che torna, una mamma che non smette, una donna che si è scelta un equilibrio tutto suo. E forse è proprio questo il suo vero successo.