Leila Sirianni | 5 Giugno 2023

Barbie

Il film Barbie ha prosciugato le scorte di vernice rosa

Ormai manca davvero poco all’uscita nelle sale del live action di Barbie, eppure non si sa ancora come si dispiegherà la storia: la produzione ha iniziato a rivelare solo alcuni aneddoti, come il fatto che la costruzione del set ha determinato una carenza di vernice rosa a livello internazionale.

Di recente Architectural Digest ha scambiato quattro chiacchiere con la scenografa Sarah Greenwood, l’arredatrice Katie Spencer e la regista del film Greta Gerwig.

Il trio ha spiegato di aver fatto il possibile per catturare quegli aspetti incredibilmente divertenti propri del mondo di Barbie, in particolare, dato l’interlocutore, la Casa dei Sogni della protagonista.

Volevo che i rosa fossero molto brillanti e che tutto risultasse quasi troppo.

Queste le parole della Gerwig. Il suo obiettivo era quello di evocare il ricordo di ciò che le aveva fatto amare così profondamente Barbie quando era una bambina.

Perché scendere le scale, quando puoi semplicemente usare uno scivolo per raggiungere la piscina? Perché trascinarsi al piano superiore quando puoi prendere un ascensore in tinta con il tuo vestito?

Ha dichiarato la regista, per rendere l’idea. Per soddisfare tale “capriccio”, il team responsabile delle scenografie non poteva fare altro che creare un mondo di oggetti di scena, vestiti, set e qualsiasi altra cosa inclusa nel film di colore rosa.

A quel punto, la Greenwood sapeva di dover ottenere quella sfumatura caratteristica di vernice dalla compagnia Rosco, fino all’ultima goccia.

Il mondo era rimasto senza rosa.

Subito dopo aver saputo di questo scambio tra Gerwig, Greenwood e Spencer con Architectural Digest, Los Angeles Times ha indagato sulla questione. Ha così contattato Lauren Proud, vice presidente Global Marketing di Rosco, che ha confermato il tutto:

Ci hanno completamente ripulito.

I fan italiani potranno vedere tutto questo trionfo di rosa in Barbie al cinema a partire dal 20 luglio 2023.