I Fantastici 4 Gli Inizi introduce il paese della Latveria

Nel film I Fantastici 4 Gli Inizi, c’è un momento fugace ma altamente simbolico che potrebbe essere sfuggito ai più: una sedia vuota durante il summit della Future Foundation, l’equivalente della Nazioni Unite su Terra-828. Quella sedia, appartenente alla Latveria, non è solo un dettaglio casuale. È un easter egg deliberato e una chiara anticipazione del ritorno di uno dei villain più iconici della Marvel: il Dottor Destino.

Cos’è la Latveria nell’universo Marvel?

La Latveria è una nazione fittizia dell’Europa orientale, apparsa per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1964. Tradizionalmente governata con pugno di ferro da Victor von Doom, meglio noto come Dottor Destino, la Latveria è una monarchia tecnocratica isolazionista. Il suo popolo è incredibilmente fedele al suo sovrano, e le sue tecnologie sono spesso anni avanti rispetto a quelle del resto del mondo.

In I Fantastici 4 Gli Inizi, la Latveria viene confermata come una nazione esistente su Terra-828, l’universo in cui si svolgono gli eventi del film. Tuttavia, la sua assenza fisica al summit insinua qualcosa di molto più profondo.

Perché la sedia della Latveria è vuota?

Durante il discorso tenuto da Sue Storm alla Future Foundation, ogni nazione è rappresentata… tranne una. La sedia con il sigillo della Latveria rimane vuota e silenziosa, attirando l’attenzione dei più attenti. Il film non commenta apertamente l’assenza, ma il messaggio è chiaro per i fan: la Latveria non ama partecipare a questi momenti di collettività e probabilmente non apprezza la pace raggiunta nel mondo grazie a Sue.

Una delle interpretazioni più plausibili è che Victor von Doom sia già al potere su Latveria su Terra-828, ma che abbia scelto di non partecipare. Se così fosse, la sua assenza rappresenterebbe un atto di sfida nei confronti della comunità internazionale. Dopotutto, chi conosce i fumetti sa che Destino raramente collabora con altri poteri mondiali, preferendo agire secondo le proprie regole.

In alternativa, la sedia vuota potrebbe indicare che Latveria è attualmente priva di un sovrano in Terra-828. Questo lascerebbe la porta aperta all’introduzione futura di Destino come nuovo leader della nazione. La sua eventuale ascesa al potere potrebbe essere parte della trama di Avengers: Doomsday o di un film standalone dedicato.

Il collegamento con la scena post-credit

Il film prepara il terreno per il grande debutto del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe durante la scena a metà dei titoli di coda, quando una figura incappucciata — probabilmente Robert Downey Jr. nei panni di Destino — appare accanto al giovane Franklin Richards.

Il dettaglio della sedia vacante potrebbe sembrare insignificante, ma nel linguaggio narrativo della Marvel ci fa capire che qualcosa bolle in pentola. E quel qualcosa si chiama Victor von Doom.

Insomma lo abbiamo capito il Dottor Destino sta arrivando. E nessuno scamperà al sua potere.