Tradimento va in pausa: nuova programmazione del weekend su Canale 5

Con la messa in onda dell’ultima puntata venerdì 27 giugno alle 14:20, Tradimento si prende una pausa dai palinsesti di Canale 5. La serie turca, che ha conquistato il pubblico italiano con le vicende di Guzide, Tarik, Ipek e Sezai, tornerà a settembre con gli ultimi episodi dell’attesissima stagione finale.

Nel frattempo, Mediaset ha rimodulato la sua programmazione pomeridiana per i mesi estivi, introducendo nuove dizi turche e nuovi episodi di serie già in onda sia durante la settimana che nel fine settimana.

Nel weekend arriva The Family: la nuova serie turca del sabato e della domenica

Al posto di Tradimento, per coprire lo slot del sabato e della domenica pomeriggio, Canale 5 ha scelto di trasmettere The Family, un’altra produzione turca che sta già coinvolgendo i telespettatori con una trama intensa, sentimentale e piena di colpi di scena.

Il sabato pomeriggio , The Family andrà in onda dalle 14:40 alle 16:35 , subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful.

, The Family andrà in onda , subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful. La domenica pomeriggio, l’orario sarà leggermente anticipato: la serie sarà trasmessa dalle 14:25 alle 16:20, occupando integralmente lo slot pomeridiano.

La scelta di proporre The Family nel fine settimana permette al pubblico di continuare a seguire una storia d’amore e famiglia ricca di pathos, mentre si attende il ritorno dei protagonisti di Tradimento.

Forbidden Fruit prende il posto di Tradimento dal lunedì al venerdì

Ricordiamo che lo slot pomeridiano feriale, da lunedì a venerdì alle 14:10, verrà occupato da un’altra amatissima soap turca: Forbidden Fruit. La nuova serie debutta ufficialmente il 30 giugno, andando a sostituire Tradimento nei giorni feriali.

In attesa della ripresa di Tradimento a settembre, il pubblico di Canale 5 potrà così continuare a vivere emozioni forti grazie a Forbidden Fruit durante la settimana e The Family nel weekend. Due appuntamenti da non perdere per gli appassionati di soap turche.