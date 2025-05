Andiamo a scoprire qual è il significato del tatuaggio della falena che ha Ellie in The Last of Us 2

Siete curiosi di scoprire il significato dietro al tatuaggio che raffigura una falena di Ellie in The Last of Us 2? Ecco la spiegazione.

Il significato del tatuaggio di Ellie

Nel corso del sesto episodi della seconda stagione di The Last of Us il pubblico ha scoperto finalmente che cosa significa il tatuaggio che ha Ellie sul braccio. Si tratta del disegno di una falena e, sebbene questo accada anche nel videogame, su quest’ultima piattaforma non è mai stato spiegato con chiarezza la ragione della sua presenza.

La spiegazione arriva per gli spettatori della serie TV grazie a un flashback in cui vediamo Ellie durante il suo quindicesimo compleanno. Joel sta incidendo proprio una falena sulla chitarra che in seguito le dona come regalo di compleanno. Il protagonista ammette di aver preso ispirazione da uno dei disegni che la giovane ha appeso sul muro.

Ma è solo qualche anno dopo, in occasione del suo diciassettesimo compleanno. che la protagonista inizia a tatuarsi la falena. Joel si arrabbia molto, in un primo momento, ma poi cerca di capirla e le chiede del simbolismo: “L’ho letto su un libro che parlava di sogni“.

Joel pensa che significhi “cambiamento e crescita” ma solo qualche tempo dopo la terapista Gail gli rivela il vero significato: “Simboleggia la morte, se credi in queste cose“. La morte ha sempre seguito Ellie fin dal momento in cui è stata morsa da un infetto quando era appena adolescente. L’ha poi perseguitata successivamente con la perdita di molti affetti.

Tra questi, ovviamente, menzioniamo anche Joel! Il collegamento, infatti, viene spontaneo in relazione al disegno che è presente sulla chitarra regalata alla sua compagna di viaggio. Un modo per portare sempre con sé il ricordo dell’uomo che le ha voluto bene e l’ha protetta a lungo.