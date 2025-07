Cosa aspettarsi dopo Jurassic World La Rinascita: possibili sequel, conferme della produzione e scenari futuri della saga dino-avventurosa.

Nuovo corso per la saga: tra nostalgia e innovazione

Jurassic World: La Rinascita ha rilanciato l’universo dei dinosauri al cinema con un cast rinnovato e un omaggio alla tradizione Spielberghiana. Ma cosa accadrà ora? Analizziamo le direzioni narrative che potrebbe prendere la saga per capire se seguiranno sequel e stiamo per assistere a una nuova trilogia preistorica.

Con La Rinascita, Universal ha voluto creare un film che si potesse apprezzare anche senza conoscere i capitoli precedenti, come ha spiegato Scarlett Johansson: “La speranza è che, anche se non hai mai visto gli altri film di Jurassic Park, questo sia quello giusto da cui iniziare“. Tuttavia, omaggi e richiami alle origini sono presenti, segno che il franchise punta a soddisfare sia i fan storici sia un pubblico più vasto.

Conferme di un sequel di Jurassic World La Rinascita? Le prime voci

Da più fonti emerge che Universal starebbe già pianificando un sequel diretto. Secondo ComicBookMovie, nonostante non ci siano ancora annunci ufficiali, lo studio sembrerebbe pronto a lanciare una nuova fase della saga.

A supporto di questa tesi, il regista Gareth Edwards ha dichiarato, come si legge su nbc.com, che non ha ancora iniziato a lavorare ad alcun sequel, ma ha lasciato trapelare che la storia potrebbe tranquillamente continuare.

Jurassic World: La Rinascita lascia aperta la porta a nuove avventure con i dinosauri, che potrebbero svolgersi sia nella civiltà moderna sia sull’isola dimenticata di Île Saint-Hubert.

Alla domanda se Gareth Edwards preferirebbe una serie di sequel indipendenti o un proseguimento delle avventure dei personaggi introdotti in La Rinascita – ovvero Zora Bennett (Scarlett Johansson), Duncan Kincaid (Mahershala Ali) e il dottor Henry Loomis (Jonathan Bailey) – il regista ha risposto:

“Per Scarlett, Jonathan e tutti gli altri, spero davvero che tutto questo si realizzi per loro”, ha detto riferendosi alla possibilità che i personaggi abbiano ulteriori storie da raccontare.

“Ma da fan, come molte persone nel mondo, nella mia testa penso: ‘Sai cosa mi piacerebbe davvero vedere? Ucciderei per vedere questa versione di un film di Jurassic…’”, ha raccontato riferendosi a un’idea molto precisa che per ora tiene per sé.

“È un pensiero che mi accompagna da tempo. Speriamo che un giorno realizzino qualcosa di simile a ciò che ho in mente. Chissà come andrà, ma io faccio il tifo per questo.” ha concluso il regista.

Leggi anche: Jurassic Park, quanti film sono e ordine cronologico per guardarli

Scenari futuri: cosa potrebbe accadere

1. L’isola di Saint-Hubert: epicentro delle sfide genetiche

Il nuovo film introduce l’isola di Saint-Hubert come nuovo centro nevralgico delle operazioni genetiche della InGen, dove viene rivelata l’esistenza di un laboratorio segreto che ha continuato a operare lontano dai riflettori. In questo luogo isolato, vengono condotti esperimenti avanzati su specie di dinosauri geneticamente potenziate, capaci di adattarsi a nuovi ecosistemi e comportamenti più aggressivi. Un eventuale sequel potrebbe esplorare le conseguenze della fuga di questi esemplari nel mondo reale, ipotizzando una diffusione incontrollata a livello globale. Le implicazioni sarebbero enormi, sia dal punto di vista ambientale che etico.

2. Reincrocio con la trilogia originale

Anche se i personaggi storici della saga come Alan Grant, Ellie Sattler o Ian Malcolm non compaiono direttamente in La Rinascita, il film è costellato di Easter egg, riferimenti simbolici e visivi che richiamano l’universo della trilogia originale. Questo apre la porta a un possibile sequel incentrato sul passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione, come accaduto già in Jurassic World: Il Dominio. L’universo narrativo di Jurassic Park potrebbe quindi riannodare i fili della memoria e riflettere sull’impatto etico delle scelte passate, offrendo un confronto intergenerazionale carico di significato.

3. Espansione in un universo transmediale

Come già avvenuto con la serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous, il franchise ha dimostrato di saper espandere la sua narrazione oltre il grande schermo. Non è da escludere (ancora) che Jurassic World: La Rinascita possa fungere da trampolino per nuovi progetti paralleli, come spin off televisivi o contenuti digitali (videogiochi, esperienze in realtà virtuale) ambientati nello stesso universo narrativo. Universal potrebbe proseguire la costruzione di un universo transmediale coerente e interconnesso.

Perché un sequel di Jurassic World La Rinascita ha buone probabilità di esistere

La Rinascita ha ricevuto recensioni positive — secondo GQ è il primo film riuscito da anni — e i trailer hanno raggiunto oltre 12 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dal rilascio, come segnalato anche da MovieWeb. Di conseguenza, il potenziale commerciale e narrativo è alto, e Universal ha uno scenario strategico per continuare, riaprendo il parco e lo scontro tra natura e tecnologia.

In sintesi, dopo Jurassic World: La Rinascita, la strada potrebbe essere tracciata verso un sequel, forse già in sviluppo, con possibili nuove isole, ritorni simbolici al passato e integrazioni transmediali. Il franchise sta entrando in una nuova fase, pronta ad unire azione, scienza e riflessioni epocali. Il futuro è adesso: prepariamoci al prossimo scontro tra ingegneria genetica e vita primordiale.