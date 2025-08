Ecco chi è Corey Mylchreest, il volto emergente di Netflix: dal ruolo del giovane re Giorgio ne La regina Carlotta, al protagonista romantico in Il mio anno a Oxford. Biografia, carriera, vita privata e social.

Chi è Corey Mylchreest: biografia e primi passi da attore

Corey Mylchreest è nato l’8 maggio 1998 a Leytonstone, nella periferia est di Londra: ad oggi ha, dunque, 27 anni di età.. Dopo un’infanzia trascorsa tra Londra e il teatro scolastico, si è diplomato alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA) nel 2020, con una laurea in Acting, e ha iniziato a recitare in produzioni teatrali come Romeo & Juliet e A Midsummer Night’s Dream con il National Youth Theatre.

Misura circa 1,83 m di altezza e ha un fisico snello, capelli castani e occhi marroni. Corey è cresciuto in una famiglia riservata: ha una madre di nome Rachael e non è chiaro se abbia fratelli o sorelle. L’attore ha mantenuto privati i dettagli sulla famiglia.

Carriera e ruoli principali

Di seguito ripercorriamo la sua carriera tra teatro, cinema e serie TV, che hanno reso Corey Mylchreest uno dei volti emergenti più promettenti di Netflix.

Re Giorgio III ne La regina Carlotta

Il ruolo che l’ha reso famoso è quello del giovane Re Giorgio III nella miniserie Netflix La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (2023). La sua interpretazione intensa ed emotiva del monarca ha conquistato critica e pubblico, contribuendo al successo globale dello show.

Jamie ne Il mio anno a Oxford

Nel 2025 è protagonista al fianco di Sofia Carson ne Il mio anno a Oxford, commedia romantica di Netflix ambientata a Oxford. Il regista Iain Morris ha elogiato la chimica tra Corey e Carson.

Secondo People, l’attrice avrebbe spinto affinché il ruolo di Jamie andasse a Corey, affascinata dal suo talento visto già ne La regina Carlotta. Il film esplora temi come l’amore, la malattia e la vulnerabilità, con Jamie come figura romantica ma fragile, colpito da una grave malattia genetica.

Ha anche recitato brevemente anche nella prima stagione di The Sandman (2022) e ha debuttato nel West End con il ruolo di Edmund in King Lear al Wyndham’s Theatre.

Vita privata di Corey Mylchreest: è fidanzato o single?

Nonostante la crescente popolarità, Corey Mylchreest mantiene un profilo piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Al momento non ci sono conferme ufficiali su una sua relazione sentimentale attuale.

Pare che Corey non abbia mai confermato pubblicamente relazioni anche passate e non è stato associato a nessuna partner in modo ufficiale. L’attore preferisce lasciare parlare i suoi ruoli, mantenendo il riserbo su ciò che riguarda la sua sfera personale.

Corey Mylchreest sui social

L’attore britannico è attivo principalmente su Instagram, dove il suo profilo ufficiale @coreymylchreest conta 2 milioni di follower. Corey Mylchreest utilizza i social in modo misurato e autentico, pubblicando con moderazione e prediligendo contenuti legati al suo lavoro, ai backstage delle produzioni e agli eventi pubblici a cui partecipa.

Tra i post più apprezzati figurano quelli dedicati a La Regina Carlotta. Mylchreest dimostra grande attenzione verso il proprio pubblico, condividendo aggiornamenti significativi sulla sua carriera e partecipazioni a interviste o shooting fotografici. Al momento non risulta attivo su piattaforme come Twitter o TikTok.