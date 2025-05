Dopo la riduzione della pena per i fratelli Menendez, Cooper Koch rivela la sua toccante conversazione con Erik.

Cooper Koch racconta la sua conversazione con Erik Menendez dopo la riduzione della pena

Cooper Koch, protagonista di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ha parlato pubblicamente della sua recente conversazione con Erik Menendez, a seguito della riduzione della pena inflitta a lui e al fratello Lyle per l’omicidio dei loro genitori nel 1989.

Durante un evento FYC dedicato alla serie di Ryan Murphy, Koch ha rivelato il tono positivo e pieno di speranza di Erik, che ora guarda al futuro con nuovi obiettivi e una visione riformista.

“Sono così grato che sia successo“, ha detto Cooper Koch in merito alla riduzione della sentenza. “E lo è anche Erik, gli ho parlato ieri ed è così emozionato“.

La recente decisione del giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Michael Jesic, ha infatti aperto per i fratelli Menendez la possibilità di ottenere la libertà condizionale, riducendo la loro condanna da ergastolo senza possibilità di rilascio a una pena di 50 anni. Avendo commesso il crimine prima dei 26 anni, rientrano ora nella normativa californiana che permette una revisione delle condanne per i giovani adulti.

Cooper Koch ha raccontato che Erik Menendez è motivato a usare la propria esperienza per produrre cambiamenti sistemici: “Diventerà un difensore dei diritti di altre persone condannate all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. La sua vita sarà incentrata sul cambiamento del sistema carcerario, e penso che sia davvero meraviglioso”.

Erik, secondo l’attore, spera che tra dieci anni l’opinione pubblica possa guardare al loro rilascio come a una decisione giusta. “Spera che un giorno la gente possa dire: ‘Abbiamo fatto la cosa giusta. Grazie a Dio li abbiamo liberati‘”, ha dichiarato.

L’interesse per la storia dei fratelli Menendez è stato riacceso proprio dalla serie Monsters, andata in onda su Netflix nel 2024. Cooper Koch, che ha interpretato Erik con intensità e rispetto, ha visitato personalmente i due fratelli in carcere insieme a Kim Kardashian.

Monster tornerà su Netflix prossimamente con una terza stagione, incentrata sul serial killer Ed Gein. L’attore protagonista questa volta sarà Charlie Hunnam.