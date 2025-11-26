In un’intervista Sadie Sink ha parlato del dispiacere per la fine di Stranger Things, definendola una chiusura che ha segnato profondamente il cast: “È stato come un lutto”.

Sadie Sink parla di Stranger Things

La fine di una serie amata è sempre un momento carico di emozioni, ma per Sadie Sink, che ha fatto il suo ingresso nel cast di Stranger Things solo a partire dalla seconda stagione, il termine delle riprese è stato particolarmente toccante.

Nonostante non fosse presente sin dall’inizio della serie, l’attrice ha vissuto con intensità la conclusione del progetto che ha segnato un pezzo importante della sua carriera e della vita di molti attori del cast.

Le parole di Sadie Sink sulla fine di Stranger Things

In un’intervista rilasciata a The Wrap, Sadie Sink ha condiviso il suo profondo dispiacere per la fine di Stranger Things, descrivendo il momento come “orribile” e “spaventoso”.

Secondo l’attrice, il finale delle riprese è stato un’esperienza simile a un lutto: “Ci sentivamo come se fossimo effettivamente in lutto per qualcosa, e in effetti lo eravamo davvero, perché si tratta di un capitolo enorme delle nostre vite”.

L’attrice ha continuato spiegando che la fine di Stranger Things è stata più significativa di altre esperienze di chiusura, come il termine della scuola o del college, poiché la serie ha legato i membri del cast in un modo unico.

“Abbiamo legato tra noi su così tanti livelli, e al tempo stesso ognuno di noi ha vissuto la sua esperienza personale”, ha detto Sadie, aggiungendo che dire addio alla serie è stato come dire addio alla propria infanzia.

Le dichiarazioni di Sadie Sink rivelano quanto Stranger Things sia stato più di un semplice lavoro per i membri del cast. La serie ha creato legami fortissimi tra gli attori, che si sono ritrovati a vivere insieme un’esperienza unica e irripetibile. La fine delle riprese, quindi, ha avuto un impatto emotivo profondo, non solo per l’addio a una delle serie più popolari di sempre, ma anche per il distacco da un gruppo che, in un certo senso, è diventato una famiglia.

Il futuro per Sadie Sink e il cast di Stranger Things

Ora che le riprese di Stranger Things sono ufficialmente concluse, i fan sono pronti a dire addio alla serie, ma i membri del cast, tra cui Sadie Sink, si dedicheranno a nuove avventure professionali.

Sink ha già dimostrato il suo talento in altri progetti cinematografici, come The Whale, e non c’è dubbio che continuerà a fare strada anche nel futuro.

La fine di Stranger Things segna la chiusura di un capitolo per tutti. Non resta che attendere i prossimi progetti dei protagonisti di questa serie che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo.

