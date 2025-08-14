Ripercorriamo come finisce un Un Professore 2 con il riassunto degli eventi principali della stagione per arrivare all’episodio finale, tra colpi di scena, amori in bilico e il destino di Dante.

Riassunto degli eventi principali della seconda stagione

La seconda stagione della fiction Rai Un Professore ha continuato a raccontare le vicende di Dante Balestra (Alessandro Gassmann) e dei suoi studenti, intrecciando drammi familiari, questioni sentimentali e riflessioni filosofiche.

I 12 episodi hanno approfondito il legame tra Dante e Anita (Claudia Pandolfi), le difficoltà di Manuel (Damiano Gavino) e Simone (Nicolas Maupas) e le scelte rischiose di due personaggi che si mettono al centro della scena: Mimmo (Domenico Cuomo) e Nina (Margherita Aresti).

Tra i momenti più intensi della stagione, spiccano la questione dell’affidamento della bimba di Nina, i contrasti familiari di Manuel, e le tensioni tra Dante e Nicola, il padre del ragazzo. Sullo sfondo, l’ombra della malattia di Dante, un elemento che cambia profondamente il corso degli eventi.

Leggi anche: Tutto sulla stagione 3 di Un Professore

Come finisce Un Professore 2: il finale della seconda stagione

Nell’ultimo episodio, la tensione raggiunge il culmine. Dante convince Nina a riportare la bambina ai genitori affidatari, ma l’arrivo della polizia – chiamata da Nicola – complica la situazione. Grazie all’intervento dell’avvocato Brandi, i genitori affidatari scelgono di non denunciare Nina, pur riprendendo con sé la piccola.

Nel frattempo, Anita confessa a Dante di essere stata con Nicola, mentre lui ammette di aver passato la notte con Floriana. Palommo anticipa l’agguato contro Pantera, ma Mimmo riesce a far arrestare i responsabili, entrando poi nel programma di protezione testimoni.

La svolta arriva quando Dante, durante una lezione al parco, accusa un malore e viene operato d’urgenza. Salvato “per miracolo”, si riprende in tempi rapidi e, qualche mese dopo, torna a scuola.

Simone, nel mentre, ottiene il permesso di salutare Mimmo, con il quale ha sviluppato un legame molto stretto, un’ultima volta, mentre Nicola annuncia la sua partenza per Tokyo, lasciando a Manuel la possibilità di vivere nella casa destinata a Viola.

Il finale di Un Professore 2 si chiude con l’incontro tra Dante e Anita: tra accuse reciproche di tradimento e ferite ancora aperte, i due finiscono per baciarsi e abbracciarsi. La relazione tra Manuel e Simone, invece, resta sospesa, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri.