Scopriamo come finisce The Sandman 2 Volume 2 e quindi l’intera serie: riassunto dettagliato del finale e le conseguenze per Sogno.

Riassunto del Volume 2

Con la seconda stagione di The Sandman divisa in due blocchi, il Volume 2 (episodi 7–11) segna la chiusura definitiva della serie Netflix tratta dal celebre fumetto di Neil Gaiman. Analizziamo insieme gli eventi chiave dei primi quattro episodi, per poi concentrarci sul capitolo conclusivo che definisce il destino di Sogno e della sua famiglia degli Eterni.

Gli episodi 7, 8, 9 e 10 del volume due di The Sandman 2 compongono un arco narrativo intenso e profondamente emotivo, che porta il protagonista Sogno – anche noto come Morfeo – a confrontarsi con i limiti della sua natura e le conseguenze delle sue azioni.

Nell’episodio 7, “Tempo e Notte”, il Regno del Sogno inizia a mostrare i segni di instabilità. Morfeo deve affrontare nuove minacce interne ed esterne, mentre alcuni dei suoi alleati iniziano a percepire una tensione crescente. La figura di Lyta Hall diventa centrale. Il suo dolore per la perdita del figlio Daniel la rende vulnerabile all’influenza delle Furie, le dee della vendetta.

Con l’episodio 8, “Combustibile per il Fuoco”, si entra in territori sempre più drammatici. Loki, traditore per natura, manipola gli eventi fino a lanciare un atto devastante: brucia Daniel nel fuoco, spezzando definitivamente l’umanità del bambino e gettando le basi per la sua futura trasformazione. Questa scena segna un punto di non ritorno per Lyta e per Sogno stesso, che intuisce quanto sia fragile il suo dominio.

L’episodio 9, “Le Benevole”, prende il nome proprio dalle Furie greche, che qui entrano in scena con tutta la loro potenza distruttiva. Incarnate nel corpo e nella mente di Lyta, esse iniziano a devastare il Regno del Sogno, devastando luoghi, entità e ricordi. Il caos dilaga. Morfeo, pur consapevole della responsabilità morale per la morte del figlio Orfeo, tenta inizialmente di resistere.

Infine, nell’episodio 10, “Lunga Vita al Re”, Sogno prende la decisione più difficile: affrontare la propria morte. Sa che le Furie non si fermeranno finché non sarà punito e sa anche che concedere la pace al figlio defunto Orfeo gli è costato un prezzo inesorabile. Così, accetta la propria sorte, rifiutandosi di prolungare la sofferenza dei suoi amici e del suo regno. Si dirige ai confini del Regno del Sogno, dove convocherà la sorella Morte.

Il finale di The Sandman 2 Volume 2: come finisce la serie

L’episodio 11 di The Sandman 2, intitolato “Una storia con un finale leggiadro”, rappresenta non solo il finale della seconda stagione, ma anche la conclusione definitiva della serie. È un epilogo poetico che chiude il cerchio aperto nel primo episodio della serie, lasciando al pubblico un forte senso di compimento e malinconia.

La puntata si apre con il funerale di Sogno, ora che ha accettato la propria morte per mano delle Furie. La cerimonia funebre si svolge nel cuore del Regno del Sogno, alla presenza di tutti coloro che hanno avuto un ruolo importante nella vita dell’Eterno: i suoi fratelli e sorelle — Destino, Morte, Desiderio, Disperazione e Delirio — si riuniscono per rendergli omaggio. Distruzione, fedele al proprio spirito anarchico, sceglie di non partecipare, sottolineando ancora una volta il suo distacco dal resto della famiglia.

Oltre agli Eterni, sono presenti anche alleati e amici storici: Hob Gadling, l’uomo immortale a cui Sogno aveva donato l’eternità; Johanna Constantine, la necromante dal cuore tormentato; Alex Burgess, ex carceriere e figura centrale nella prigionia di Sogno nella prima stagione; e Nuala, l’ambasciatrice di Faerie, profondamente legata al Signore del Sogno.

Ma la scena più importante riguarda l’introduzione ufficiale di Daniel Hall come nuovo Sogno. Ancora spaesato, appena otto mesi di vita e già dotato di poteri divini, Daniel si ritrova a dover colmare un vuoto immenso. Indossa le vesti bianche e porta con sé la Pietra dei Sogni, simbolo del potere che Morfeo gli ha lasciato. Tuttavia, Lucienne e Matthew — ancora in lutto per la perdita del vecchio Signore — non riescono ad accettare subito questa nuova guida.

Come riportato da Netflix Tudum, la scena cardine dell’episodio è una cena familiare tra gli Eterni, che riecheggia quella vista all’inizio della serie. È una chiusura perfetta: la storia si conclude dove era iniziata, ma con una consapevolezza nuova. Daniel siede ora al tavolo, pronto a scrivere una nuova pagina del Regno del Sogno, e a definire cosa significhi davvero essere un Eterno.