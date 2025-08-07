Come finisce la prima stagione di Un Professore: dal segreto di Dante, alla riconciliazione tra lui e Simone, il riassunto completo del finale.

Trama della prima stagione di Un Professore

La prima stagione di Un Professore ha tenuto il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso grazie a intrecci narrativi intensi e personaggi sfaccettati. In questo articolo, ripercorriamo prima la trama generale e poi ci concentriamo sul gran finale, l’ultimo episodio intitolato “Nietzsche”.

La serie segue Dante Balestra (Alessandro Gassmann), un professore anticonformista di filosofia che ritorna a Roma per ricongiungersi con il figlio, Simone. Insegnerà al Liceo Leonardo Da Vinci, dove incontrerà anche Manuel, e Anita, madre di Manuel e figura chiave nella vita del professore.

Manuel, coinvolto con il criminale Sbarra, trascina Simone in situazioni drammatiche, mettendo a rischio la loro amicizia, che si evolve in qualcosa di più profondo. Nel frattempo, Dante tenta di ricostruire il suo rapporto con Simone, segnato da un segreto doloroso: il fratellino gemello Jacopo è morto da bambino — una verità che Simone scopre solo alla fine della stagione.

Come finisce la prima stagione di Un Professore: cosa succede nel finale

Manuel rivela a Dante che Simone è in grave pericolo, avendo accettato di bruciare una libreria per Sbarra, un criminale influente. Sconvolto, Dante cerca di salvare il figlio, provando a metterlo in guardia e si confida con Anita.

La verità su Jacopo e l’arresto di Sbarra

Anita confida a Manuel un segreto delicato: Jacopo era il fratello gemello di Simone, scomparso prematuramente all’età di tre anni. La donna gli chiede di mantenere il riserbo, ma Manuel è troppo turbato dal comportamento sempre più autodistruttivo dell’amico.

Spinto dal desiderio di aiutarlo, decide comunque di rivelargli tutta la verità, chiedendogli anche di interrompere ogni contatto con Sbarra. La rivelazione lo distrugge emotivamente, probabilmente per non aver mai saputo — o ricordato — dell’esistenza del fratello.

Nel frattempo, Manuel, una volta tornato a casa, si ritrova davanti a una scena drammatica: Sbarra e Zucca hanno preso in ostaggio sua madre. Fortunatamente, la polizia interviene in tempo, riuscendo ad arrestare i due criminali prima che possano farle del male.

Il trauma riemerge: incidente e rivelazione

Simone, in preda alla disperazione, assume alcol e pasticche e ha un incidente in moto, terminando in ospedale. Questo evento fa rivivere a Dante il dolore legato alla morte di Jacopo.

In un momento di apertura, Dante rivela finalmente a Simone la verità: Jacopo era suo fratello gemello, morto di meningite a tre anni. La scoperta abbatte il muro emotivo tra padre e figlio, segnando una svolta nella loro relazione. Curiosi di scoprire come finisce la prima stagione di Un Professore?

Ricominciare: perdono e nuovi inizi

Anita aiuta Dante e la preside a organizzare esami integrativi per Simone e Manuel, salvandoli dalla bocciatura. Simone si riconcilia con Pin e si dichiara gay in un momento di commozione, che culmina in un bacio con Laura di fronte alla classe. Monica e Giulio, invece, esplorano i loro sentimenti con delicatezza.

Simone visita la tomba di Jacopo con Manuel, sigillando un legame profondo. Nella scena finale, gli studenti realizzano un murales ritraente Dante come supereroe, e il professore, finalmente sereno, chiede ad Anita di frequentarlo invitandola a leggere un libro insieme — gesto che finisce in un tenero bacio.