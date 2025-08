Ecco come finisce Il mio anno a Oxford su Netflix: il destino di Jamie, il viaggio di Anna, la scelta di studiare poesia e vivere come lui insegnava.

Il mio anno a Oxford come finisce: cosa succede nel finale

Il mio anno a Oxford si chiude con un finale che spezza il cuore, ma lascia un messaggio di trasformazione personale e speranza. Ecco come finisce il film e cosa significa davvero per Anna e Jamie, interpretati da Sofia Carson e Corey Mylchreest.

Il segreto di Jamie e la decisione di Anna

Anna scopre che Jamie nasconde una diagnosi terminale. Il giovane ha lo stesso cancro genetico che ha ucciso suo fratello, e ha scelto di abbandonare le cure per vivere al meglio il tempo che gli resta.

Nonostante la prospettiva del dolore imminente, Anna decide di rimanere con lui, rinunciando al lavoro alla Goldman Sachs negli USA e accettando di vivere il proprio anno a Oxford fino in fondo.

Jamie non accoglie di buon grado la decisione di Anna. Non vuole assolutamente che rinunci al suo futuro per lui, che comunque è destinato a lasciarla nel breve periodo e così i due hanno una brutta lite.

La morte di Jamie e il montaggio del tour europeo

Dopo essersi riappacificati, Jamie viene colpito da polmonite, aggravata dalla chemioterapia, e muore serenamente al fianco di Anna nel loro letto – una scena intensa ma non drammatizzata.

In seguito, Anna immagina il viaggio attraverso le città europee (Amsterdam, Parigi, Venezia, Grecia) progettato insieme. In realtà visita questi luoghi da sola, mentre l’immagine di Jamie svanisce dalle scene. Il montaggio finale sottolinea, così, che il tour è diventato solo un tributo alla loro relazione.

Come finisce Il mio anno a Oxford: Anna insegna poesia

Il film Il mio anno a Oxford si conclude con Anna che insegna poesia a Oxford, mostrando agli studenti una Victoria Sponge cake – proprio come faceva Jamie nel suo corso – e usando le sue frasi per spiegare che “la poesia va vissuta, non solo insegnata“. Anna tiene tra le mani l’eredità di Jamie, lasciando viva la sua filosofia attraverso l’amore, l’arte e l’insegnamento. Ecco, dunque, come finisce Il mio anno a Oxford.

Perché il finale de Il mio anno a Oxford è diverso dal libro

Nel romanzo originale scritto da Julia Whelan, Jamie sopravvive più a lungo, partecipa al viaggio europeo e alla fine la coppia resta insieme. Tuttavia, nel film Netflix il finale è stato modificato, come riporta EW: Jamie muore, scelta voluta da registi e cast (compresa Sofia Carson, tra i produttori), per enfatizzare il tema del vivere il presente e onorare le persone amate anche dopo la loro scomparsa.

In sintesi