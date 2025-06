Ecco chi è Clara Galle, l’attrice che interpreta Amaia nella serie Netflix Olympo: età, altezza, carriera, vita privata e profili social.

Chi è Clara Galle: biografia e dati personali

Clara Galle è una delle giovani attrici spagnole più seguite del momento, grazie al ruolo in Dalla Mia Finestra e nei due sequel. Attualmente veste i panni di Amaia nella serie Netflix Olympo. In questo articolo scoprirai tutto sulla sua biografia, i primi passi nella recitazione, i progetti più importanti, la sua vita privata e l’attività sui social network.

Clara Galle, nome completo Clara Huete Sánchez, è nata il 15 aprile 2002 a Pamplona, nella regione della Navarra, in Spagna. Oggi ha 23 anni ed raggiunge 160 centimetri di altezza circa.

Cresciuta con una passione per la recitazione, ha studiato al Plaza de la Cruz Institute, dove ha frequentato anche corsi di danza contemporanea e urbana. Dopo il diploma, si è trasferita a Madrid per completare gli studi in storia dell’arte all’Università Complutense.

Carriera: dai primi spot a Olympo

Clara Galle ha iniziato sul set già nel 2018, come modella: ha partecipato a campagne per Tous, Fanta e Andorra, ed è stata ingaggiata dall’agenzia Salvador Agency di Madrid. Nel 2020 ha recitato nel cortometraggio A ver si entiendo, quindi ha debuttato nel videoclip del brano “Tacones Rojos” di Sebastián Yatra, uscito nel 2021.

Il vero exploit è arrivato, però, nel 2022 con il ruolo di Raquel Mendoza nel film Netflix Dalla mia finestra. Lo stesso anno è entrata nel cast della serie Prime Video El Internado: Las Cumbres (stagione 2).

Nel 2023 e 2024 ha ripreso il ruolo di Raquel nei sequel di Dalla mia finestra e ha recitato nella miniserie Ni una más, sempre di Netflix. Dal 2025 interpreta Amaia, co-protagonista della serie Olympo.

Vita privata di Clara Galle: relazioni e curiosità

Clara Galle tende a mantenere la vita privata lontana dai riflettori. È stata legata all’attore Albert Salazar, conosciuto sul set di El Internado, tra fine 2021 e inizio 2022. Durante la promozione di Dalla mia finestra, ha ricevuto attenzione mediatica per un bacio con Julio Peña, ma entrambi hanno chiarito che si trattava solo di amicizia e complicità professionale.

A gennaio 2025 sono emerse poi sui social alcune foto con il collega di Olympo Nuno Gallego, che hanno scatenato il gossip. Ad oggi pare effettivamente che i due stiano insieme.

Social e contenuti condivisi

Clara Galle è molto attiva su Instagram, dove conta circa 5 milioni di follower. Il suo profilo (@claaragalle) include foto dal set, backstage, viaggi e momenti di vita quotidiana. Predilige scatti artistici, outfit da red carpet, dietro le quinte e interazioni via Instagram Stories.

Oltre a Instagram, Clara è presente anche su X (ex Twitter), dove condivide aggiornamenti sui progetti, retweet promozionali e interazioni con fan e colleghi. È attiva anche su TikTok, dove pubblica contenuti più spontanei, dietro le quinte, challenge e momenti della sua quotidianità, conquistando così anche il pubblico più giovane.