1 Dall’11 ottobre capienza dei cinema al 100%

Un grande notizia per il mondo del cinema: dall’11 ottobre le sale torneranno alla capienza del 100%! Infatti i cinema non dovranno più ricorrere al distanziamento dei posti, che potranno essere occupati nella loro totalità. Rimangono in vigore comunque misure di sicurezza quali l’obbligo del Green Pass e l’uso della mascherina in sala durante le proiezioni.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti varato il decreto sulle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, specificando che si andrà ad ampliare la capacità di cinema e teatri, fino alla totalità della capienza massima. Il ministro Dario Franceschini aveva richiesto che le sale e i teatri ripartissero al 100%, e così è stato.

Cinema, teatri e luoghi della cultura, anche al chiuso, potranno tornare a una capienza del 100%, anche se il CTS aveva consigliato l’80%. Uno spiraglio di speranza si apre anche per le discoteche, che riaprono con una capienza del 50%.

Queste nuove misure saranno applicate a partire da lunedì 11 ottobre nelle zone bianche, coadiuvate comunque dall’esibizione del Green Pass e dall’uso della mascherina. Le capienze rimarranno ridotte al 50% in quelle regioni che dovessero tornare in zona gialla. Al momento l’Italia intera è in zona bianca, ora che la Sicilia è riuscita al lasciarsi alle spalle la colorazione gialla, dopo più di un mese e mezzo.

Anche il ministro Dario Franceschini ha commentato la notizia:

Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre cinema, teatri e concerti al chiuso e all’aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e green pass. Negli stadi e nei palasport per la musica stesse regole dello sport.

Leggi anche: Roe e il segreto di Overville, tutto sul primo romanzo di Daninseries

Ma cosa ci attende al cinema nei prossimi mesi, ora che la capienza è stata aumentata?