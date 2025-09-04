Cosa sappiamo sul nuovo Cime Tempestose, il film del 2026 con Jacob Elordi e Margot Robbie: news su uscita, cast e trama

Un grande classico della letteratura torna sul grande schermo. Dopo il successo di Saltburn, la regista Emerald Fennell si prepara a firmare un nuovo e ambizioso progetto: un adattamento di Cime Tempestose (Wuthering Heights), il celebre romanzo gotico di Emily Brontë del 1847. Il film, prodotto da Warner Bros., uscirà nelle sale a inizio 2026 e promette di essere una delle storie d’amore più attese del prossimo San Valentino.

Trama di Cime Tempestose

La pellicola ripercorre fedelmente la vicenda di Catherine Earnshaw e Heathcliff, amici d’infanzia cresciuti nelle brughiere dello Yorkshire, il cui legame si trasforma in una passione intensa e distruttiva. Divisi da barriere sociali e da scelte dolorose, i due protagonisti vivono una storia che attraversa amore, ossessione e vendetta, rendendo Cime Tempestose uno dei romanzi più amati e controversi di sempre.

Cast stellare guidato da Margot Robbie e Jacob Elordi

Il film può contare su un cast d’eccezione:

Margot Robbie (Barbie, Once Upon a Time in Hollywood) sarà Catherine Earnshaw, divisa tra l’amore per Heathcliff e il desiderio di sicurezza sociale.

Jacob Elordi (Saltburn, Euphoria, Frankenstein) vestirà i panni di Heathcliff, l'oscuro e appassionato protagonista.

Shazad Latif interpreterà Edgar Linton.

Alison Oliver sarà Isabella Linton.

Hong Chau avrà il ruolo di Nelly Dean.

Elordi, parlando della produzione, ha definito il progetto “un’epopea visivamente splendida, con sceneggiatura e costumi incredibili”.

Data di uscita Cime Tempestose 2026

Warner Bros. ha fissato la distribuzione internazionale per il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino. Una data che sottolinea la natura passionale e tragica della storia, pronta a conquistare una nuova generazione di spettatori.

In Italia invece arriverà due giorni prima, infatti lo vedremo in sala già dal 12 febbraio.

Poster e trailer: un assaggio dell’atmosfera

Il primo poster ufficiale è stato presentato a settembre 2025: Margot Robbie e Jacob Elordi in posa intensa, accompagnati dallo slogan “Come undone”.

Il trailer, uscito il 3 settembre, ha già fatto parlare di sé: Catherine e Heathcliff si innamorano “ancora e ancora” sulle note di Everything Is Romantic di Charli XCX, anticipando un adattamento audace e carico di sensualità.