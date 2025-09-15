Il legame tra Cillian Murphy e la serie di Harry Potter va ormai avanti da diversi mesi. Sin da quando è stata annunciata la produzione della serie della HBO che riporta in vita il mondo scritto da JK Rowling è stato fatto un nome per il ruolo di Voldemort ed è quello dell’attore premio Oscar.

Sull’argomento è stato interrogato anche lo stesso Ralph Fiennes, interprete del Signore Oscuro nella saga cinematografica, il quale ha caldeggiato questa ipotesi fortemente. Intanto le riprese della prima stagione sono iniziate da qualche settimana.

In questi giorni i canali social della HBO hanno ufficializzato praticamente tutti i nomi dei personaggi che vedremo. Manca solo un nome all’appello: quello di Voldemort. La volontà della Warner Bros è quello di non rivelare ancora il volto del villain principale. Proprio in virtù di questo non si placano le voci di un possibile coinvolgimento di Murphy nel progetto. E per la prima volta è stato lui stesso a commentarle.

Intervistato nel corso del podcast Happy, Sad, Confused Cillian Murphy ha negato fermamente la sua presenza nella serie di Harry Potter. “No. I miei figli me lo mostrano occasionalmente ma io non so nulla a riguardo“, ha dichiarato.

“È davvero difficile seguire le orme di ciò che ha fatto Ralph Fiennes. Lui è L’uomo. Una leggenda assoluta della recitazione. In bocca al lupo a chiunque dovrà interpretare quel ruolo“, ha poi aggiunto Cillian. Murphy ha ironizzato anche sulla possibilità di dover ‘perdere’ il naso per quel ruolo. “Ci sono molto affezionato“, ha scherzato.

Continuano a auto-eliminarsi nomi di papabili candidati per il ruolo di Voldemort. Pochi giorni fa Matt Smith aveva dato una risposta in parte simile a quella di Cillian. “Qualcuno potrà mai interpretare Voldemort dopo Ralph? Era così bravo – ha dichiarato – Penso che seguire le orme del grande Ralph Fiennes sia un compito molto difficile per chiunque. Quindi buona fortuna, chiunque sia. Non sarò io“.