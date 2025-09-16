Ci sarà L’estate nei tuoi occhi 4? Jenny Han lascia aperta la porta a nuove stagioni

Con la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) ormai agli sgoccioli, la domanda che i fan si fanno è una sola: la storia di Belly, Conrad e Jeremiah è davvero finita qui?

Chi conosce la trilogia di romanzi firmata Jenny Han sa che la terza stagione di Prime Video copre gli eventi dell’ultimo libro, portando a compimento il percorso dei protagonisti. Questo ha fatto pensare che il sipario fosse definitivamente calato, tanto che al momento dell’annuncio Prime aveva parlato esplicitamente di “stagione finale”.

Eppure, proprio l’autrice Jenny Han ha acceso nuove speranze. Intervistata da Entertainment Weekly, ha spiegato che per lei “mai dire mai”: se arrivasse l’ispirazione per una nuova storia e se anche il cast fosse entusiasta di tornare, lei sarebbe pronta a scrivere ancora. Più che un addio, quindi, sembra un arrivederci.

Cosa potrebbe accadere in una stagione 4

Se davvero ci fosse una continuazione, ci sono due strade possibili: riprendere subito dopo gli eventi della terza stagione oppure immaginare un salto temporale, con Belly, Conrad e Jeremiah più adulti, alle prese con nuove sfide di vita.

Parallelamente, da tempo si vocifera di progetti spin-off. Già nel 2023 Vernon Sanders di Amazon Studios aveva rivelato che la piattaforma era interessata a sviluppare contenuti aggiuntivi legati all’universo creato da Han. Non a caso, tra le teorie più popolari dei fan spicca l’idea di un prequel incentrato su Laurel e Susannah ai tempi dell’università.

Sul fronte del cast, nulla è deciso. Tuttavia, Lola Tung (Belly) ha dichiarato senza esitazioni che accetterebbe di tornare: “Adoro questo gruppo di lavoro e Jenny. Se ci fosse un’altra stagione, direi subito di sì”. Una conferma che fa ben sperare chi non si rassegna alla fine della serie.

Al momento Prime non ha annunciato ufficialmente né una stagione 4 né eventuali spin-off. Di conseguenza non ci sono né date né trailer all’orizzonte. Per ora, l’unica certezza è che la terza stagione chiuderà l’arco narrativo dei libri, ma Jenny Han non esclude di sorprendere ancora i suoi lettori e spettatori.

Insomma, L’estate nei tuoi occhi 4 non è stata confermata, ma nemmeno del tutto esclusa. E con l’autrice aperta a nuove idee, i fan hanno più di una ragione per continuare a sperare.