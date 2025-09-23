La scelta di Christopher Briney

Christopher Briney ha iniziato a guardarsi intorno dopo la fine de L’estate nei tuoi occhi. L’attore ha terminato, solo momentaneamente, il suo impegno con la serie Prime Video lo scorso 17 settembre con l’uscita dell’ultimo episodio.

Non si tratta però di un epilogo per lui e per il resto del cast. Durante l’evento speciale in occasione dell’uscita del season finale è stata infatti annunciata la produzione di un film che proseguirà la storia raccontata nella serie.

Scopriremo pertanto come evolverà il rapporto tra Conrad e Belly ora che si sono finalmente ritrovati e scelti. Il film ci mostrerà anche l’evoluzione della relazione tra Jeremiah e Denise e come proseguirà quella tra Steven e Taylor. Al momento però non conosciamo ancora una data d’inizio riprese né tantomeno di uscita.

Per questa ragione Briney ha messo da parte i panni di Conrad per gettarsi a capofitto in un nuovo progetto. L’attore ha prestato la sua voce all’audiolibro erotico Hidden Harbor. La cosa divertente di questo nuovo impegno è che la trama ricorda, per un aspetto in particolare, proprio L’estate nei tuoi occhi. Anche in questo caso infatti si parla di un triangolo con protagonisti due fratelli.

In questi giorni Christopher Briney è pertanto impegnato con l’attività promozionale. Proprio in virtù di questo ha realizzato un’intervista con Quinn, l’app in cui è possibile ascoltare l’audiolibro in assoluta esclusiva, e ha rivelato qual è la serie tv in cui vorrebbe recitare.

“Non ho uno show preferito ma The White Lotus sta andando alla grande – ha dichiarato l’attore in un video che potete recuperare qui – È davvero divertente. Mi piacerebbe far parte di The White Lotus“. E chissà che Mike White, geniale creatore dello show, non ascolti davvero la sua richiesta.

La serie antologica è tornata a inizio anno con la terza stagione, mentre una quarta è stata già ufficialmente annunciata dalla HBO.