Nuovo ruolo per Christopher Briney

Siete curiosi di vedere Christopher Briney in un ruolo diverso rispetto a quello di Conrad ne L’estate nei tuoi occhi? Lo scorso settembre si è conclusa, momentaneamente, l’avventura dell’attore nella serie di Prime Video. In occasione dell’evento che ha accompagnato la messa in onda dell’ultima puntata infatti è stata annunciata la produzione di un film sequel.

Prima di rivederlo nuovamente nei panni di Conrad, finalmente felice accanto a Belly, ritroveremo Briney in nuovi progetti. Il primo annunciato è Hacks, serie comedy della HBO. Christopher è entrato a far parte del cast della quinta stagione, le cui puntate dovrebbero uscire nella primavera del 2026.

In questi giorni Deadline ha anche aggiunto che Christopher sarà tra i protagonisti di una nuova pellicola, intitolata The Julia Set. Al centro della trama troviamo Julia, una matematica di talento che vive in un ambiente accademico altamente competitivo. Briney sarà invece Pascal, l’assistente che la recluta per un corso di preparazione d’élite per prepararla all’esame Putnam, la più impegnativa competizione di matematica al mondo.

A interpretare il ruolo di Julia sarà Chase Infiniti, che abbiamo visto di recente in Una battaglia dopo l’altra, l’ultimo film di Leonardo DiCaprio. Ad arricchire il cast della pellicola con Christopher Briney ci sono poi altri due nomi che i fan delle serie tv conoscono molto bene.

La prima è Gillian Anderson, che negli ultimi anni si è distinta per essere stata la madre di Otis in Sex Education. Prima di questo ruolo Anderson è stata a lungo protagonista della serie cult X Files, con cui ha vinto un Emmy Award. Il secondo Emmy lo ha vinto poi grazie al ruolo di Margaret Thatcher in The Crown.

Nella pellicola ci sarà anche Jason Isaacs, che abbiamo visto di recente nella terza stagione di The White Lotus. L’attore è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter.

Leggi anche: Nicole Wallace e Gabriel Guevara rivelano il loro finale perfetto per la saga Culpables



La produzione di The Julia Set è iniziata da qualche giorno a Londra. Al momento però non si conoscono dettagli sulla data di uscita del progetto.