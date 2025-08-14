Christopher Briney ha svelato il simpatico “incidente” che ha avuto sul set de L’estate nei tuoi occhi 3 mentre girava la scena della pesca

Il retroscena di Christopher Briney

Per Christopher Briney la scena della pesca de L’estate nei tuoi occhi 3 non è stata perfetta come lo è stata per i fan della serie. Si parla ancora in maniera diffusa sul web del momento molto intimo tra Conrad e Belly avvenuto nel corso del quinto episodio della stagione conclusiva della serie di Prime Video.

Dopo aver trascorso un’intera giornata insieme per acquisti, la coppia si imbatte in un carretto di pesche. Belly ne agguanta una e, mentre la mangia, si sporca le labbra con del succo. Conrad alza la sua maglietta e con dolcezza le asciuga immediatamente.

Una scena che ha ovviamente soddisfatto il team Conrad, felice di avere una nuova speranza in vista del finale di serie. Ma il montaggio finale ha trasformato in maniera perfetta una ripresa che, secondo quanto raccontato da Briney, è stata tutt’altro che perfetta.

L’attore ha raccontato in un’intervista rilasciata a People i dettagli di ciò non abbiamo visto che hanno reso meno glamour l’esperienza per lui. “Quello che mi passava per la testa erano tutti quei moscerini che mi volavano in bocca, perché era terribile“, ha rivelato.

Christopher Briney ha poi spiegato la modalità con cui sono avvenute le riprese. “Lo riprendono con un numero di fotogrammi più elevato, in modo da poterlo rallentare con lo slow motion – ha aggiunto – Mentre inspiravo, un moscerino mi è entrato in bocca, poi ho espirato e lui è uscito. Non so cosa ci facesse lì dentro, ma questo è ciò che ricordo“.

L’interprete di Conrad è poi tornato sul momento speciale dando il suo personale punto di vista su ciò che è accaduto. “Cosa gli passa per la testa? Per quanto non pensi che sia un peccato pulire qualcosa dal viso di qualcuno, cos’altro avrebbe potuto usare? ‘Oh, vado in macchina a prendere un tovagliolo’. Non ci sono tovaglioli in quella macchina. Penso che perda il contatto con ciò che è giusto e che si metta in una situazione pericolosa“, sono le sue parole.