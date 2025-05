Un episodio de L’estate nei tuoi occhi 3 avrà il voice over di Conrad

Gli episodi de L’estate nei tuoi occhi sono accompagnati dal voice over di Belly (Lola Tung), ma in occasione della stagione 3, l’ultima, anche qualcun altro avrà la possibilità di ricoprire il ruolo di narratore per una volta: parliamo di Conrad, interpretato da Christopher Briney.

Anche se la protagonista resterà sempre la voce principale della serie, l’attore ha raccontato ad Entertainment Weekly che il suo personaggio accompagnerà un episodio nella terza e ultima stagione in arrivo, proprio come aveva fatto Jeremiah (Gavin Casalegno) nel capitolo precedente.

“È bello rubare il posto da voce narrante per un po’. È divertente avere quella visione dall’interno, sapere esattamente qual è il sottotesto. Rende la scena più semplice, perché è metà del lavoro.“

Così ha dichiarato Christopher Briney. Anche se non ha potuto rivelare in quale momento de L’estate nei tuoi occhi 3 Conrad entrerà in scena come narratore, né cosa porterà a tale cambio di prospettiva, si è detto entusiasta che i fan possano vedere il “cambio visivo” che segnalerò il passaggio ai pensieri di Conrad.

“C’è un uso diverso della narrazione visiva per il suo punto di vista. Ed essere parte di questo è stato molto interessante. L’obiettivo è dare, così come è stato per Jeremiah e come accade per la maggior parte dello show con Belly, un’idea di cosa si provi a vivere nella mente di quella persona, anche solo per un episodio.“

Questo è tutto ciò che Christopher Briney ha potuto anticipare sul suo passaggio a narratore ne L’estate nei tuoi occhi 3.

Quando l’adattamento della trilogia di romanzi di Jenny Han tornerà su Prime Video (16 luglio) con gli ultimi 11 episodi, sarà passato molto tempo per il trio protagonista. Proprio come nell’ultimo romanzo di Han, Per noi sarà sempre estate, la storia riprende dopo un salto temporale di due anni.

Belly ora è all’università e sta ancora con Jeremiah, dopo averlo scelto al posto di Conrad nel finale della seconda stagione. Nel frattempo, Conrad è rimasto fuori scena, essendosi trasferito a Stanford. Presto, però, tornerà nell’orbita di Belly e Jeremiah.