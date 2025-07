Perché voci dicono che Chris Evans e Alba Baptista stanno per diventare genitori

Sui social è bastato un commento per far esplodere le speculazioni: Chris Evans e Alba Baptista potrebbero essere in dolce attesa. L’indiscrezione nasce da un messaggio lasciato nelle ultime ore da Luiz Baptista, padre dell’attrice, sotto un post Instagram pubblicato da una fanpage in occasione della Festa del Papà, lo scorso giugno.

Il post, rivolto a Bob Evans e Luiz Baptista, era un omaggio affettuoso, firmato da un fan e non da Chris Evans in persona. Eppure, proprio il commento di Luiz Baptista ha fatto pensare che l’uomo abbia frainteso e creduto che venisse proprio dal genero, accendendo, così, la fantasia degli utenti.

“Grazie tante, caro Chris. Sta per arrivare il tuo momento”, ha scritto il papà di Alba, rispondendo (forse per errore) come se il messaggio provenisse da Chris stesso. In rete, molti hanno letto nella frase un riferimento implicito a una possibile gravidanza. Ma la coppia non ha confermato nulla e, al momento, tutto resta nel campo delle ipotesi.

Il commento di Luiz Baptista

Dal loro matrimonio, celebrato in gran segreto nel settembre 2023, Chris Evans e Alba Baptista hanno sempre mantenuto un basso profilo. Tuttavia, non sono mancate le indiscrezioni: più fonti vicine alla coppia hanno raccontato che i due sarebbero desiderosi di costruire una famiglia insieme.

In passato, Evans ha parlato più volte del desiderio di diventare padre, sottolineando quanto la famiglia sia una priorità nella sua vita. Secondo quanto riportato da alcuni media americani, la coppia stava già cercando di avere un figlio nei primi mesi successivi al matrimonio.

Va detto, però, che il commento del signor Baptista potrebbe essere stato solo un gesto affettuoso o una battuta scherzosa, soprattutto considerando che il messaggio a cui ha risposto era stato scritto da un fan, e non dal genero.

In ogni caso, il rumor ha immediatamente riacceso l’attenzione mediatica sulla coppia. Né Chris Evans né Alba Baptista hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, lasciando i fan in attesa di eventuali conferme o smentite.

Fino ad allora, il mistero rimane. Ma l’idea che l’ex Captain America e la star di Warrior Nun possano presto diventare genitori ha già conquistato il cuore del web.