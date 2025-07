Vuoi guardare tutte le stagioni di Chicago Fire in streaming in Italia? Scopri dove trovarle, da Sky Go e NOW a Prime Video e Mediaset Infinity, con link e info aggiornate.

Chicago Fire streaming Italia: SkyGo e NOW le prime opzioni

Per tutti gli appassionati del franchise One Chicago, Chicago Fire è una delle serie imperdibili. Con le sue vicende cariche di adrenalina ambientate nella caserma 51 dei vigili del fuoco della Windy City, il drama firmato Dick Wolf continua a conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ma dove e come vedere in streaming in Italia tutte le stagioni di Chicago Fire? In questo articolo ti guidiamo tra le piattaforme disponibili per recuperare tutti gli episodi, dalla prima stagione fino a quelle più recenti.

La prima destinazione da considerare per vedere Chicago Fire in Italia è Sky, che detiene i diritti per la trasmissione in prima visione. Gli abbonati possono seguire gli episodi della stagione corrente sul canale Sky Serie, ma anche in streaming attraverso Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e PC per tutti i clienti Sky, nel cui catalogo sono presenti tutte le stagioni.

Un’ottima alternativa è NOW, la piattaforma on demand di Sky, accessibile senza parabola né decoder. Sottoscrivendo il Pass Entertainment al costo mensile di 8,99€ al mese con possibili offerte per i nuovi abbonati, è possibile vedere tutto Chicago Fire in streaming e seguirne la pubblicazione settimanale quando sono in onda nuovi episodi.

Chicago Fire su Prime Video

Per chi desidera recuperare Chicago Fire in streaming dal primo episodio, Amazon Prime Video è una buona alternativa, anche se non la migliore. Sul servizio sono disponibili, infatti, quasi tutte le stagioni: attualmente potete trovare le prime 11, sia in italiano che in lingua originale con sottotitoli. Prossimamente verranno caricate anche le successive. È necessario un abbonamento Prime attivo per accedere alla visione, al costo di 4,99€ al mese oppure 49,90€ all’anno, con un primo mese gratis.

Chicago Fire anche su Mediaset Infinity

Un’ulteriore opzione, anche se meno completa, adatta solo a chi è in pari con la serie TV, è Mediaset Infinity, dove vengono caricati i nuovi episodi in concomitanza con la messa in onda su Italia 1, ma vi rimangono per un periodo di tempo limitato. L’unico vantaggio è che la piattaforma è gratuita. La disponibilità sul catalogo varia periodicamente, quindi è sempre bene consultare il sito ufficiale.

In sintesi: dove vedere la serie TV in streaming in Italia

Se vuoi iniziare o riprendere Chicago Fire, ecco le piattaforme su cui puoi farlo:

SkyGo e NOW : tutte le stagioni, in esclusiva su Sky Serie.

e : tutte le stagioni, in esclusiva su Sky Serie. Prime Video : stagioni dalla 1 alla 11 incluse, in abbonamento.

: stagioni dalla 1 alla 11 incluse, in abbonamento. Mediaset Infinity: stagioni passate disponibili in modo discontinuo, anche gratis.

Come si legge su JustWatch, la disponibilità completa varia, ma Sky resta il punto di riferimento per vedere gli episodi in prima visione. Per un’esperienza completa, SkyGo e NOW sono attualmente le piattaforme più affidabili per seguire tutte le stagioni di Chicago Fire in streaming in Italia.