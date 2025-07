Tutto sulla nuova stagione 14 di Chicago Fire: trama, cast confermato, data di uscita anche in Italia e dove vedere gli episodi in streaming.

Chicago Fire 14: trama e anticipazioni

La trama della stagione 14 di Chicago Fire continuerà a seguire le vicende dei vigili del fuoco e del personale medico di Caserma 51, tra operazioni di salvataggio ad alto rischio e equilibri personali che si evolvono. La serie TV ripartirà da diversi nodi rimasti irrisolti nel corso della tredicesima, promettendo sviluppi importanti per molti dei protagonisti.

Nonostante sia già ufficiale l’addio di Jake Lockett e Daniel Kyri alla serie, il finale della stagione 13 non ha fornito spiegazioni narrative precise sulla loro uscita. Sarà quindi compito dei nuovi episodi dare un senso alla loro assenza, e con ogni probabilità verranno introdotti nuovi volti nel team per colmare il vuoto lasciato dai due personaggi. Lo stesso Jack Damon lascerà.

Un altro punto chiave sarà la scelta di Herrmann, che ha deciso di rinunciare al ruolo di tenente per favorire la promozione di Mouch. Questo gesto avrà delle ripercussioni evidenti sulle dinamiche interne alla caserma, aprendo la strada a nuovi equilibri e possibili tensioni che verranno esplorati nella nuova stagione.

Grande attesa anche per l’evoluzione del rapporto tra Severide e Kidd, da tempo desiderosi di diventare genitori. Dopo il fallimento del percorso di adozione, il finale ha sorpreso tutti rivelando che Kidd è incinta. La stagione 14 di Chicago Fire dovrebbe dunque seguire da vicino la coppia in questo momento delicato e pieno di emozioni, mostrando come la gravidanza cambierà le loro vite, sia dal punto di vista personale che professionale.

Leggi anche: Come finisce Chicago Fire 13, riassunto e finale di stagione

Chicago Fire 14: data di uscita USA e Italia

La nuova stagione è parte del palinsesto NBC dell’autunno 2025, con una première prevista tra fine settembre e inizio ottobre, di mercoledì alle 21:00 (fuso della costa est degli USA). Restiamo in attesa di conoscere la data di uscita precisa di Chicago Fire 14. E quando esce in Italia su Sky la nuova stagione? Solitamente trascorrono 2/3 mesi dal debutto degli USA.

Cast confermato e possibili ritorni

Per la stagione 14 di Chicago Fire è già stato confermato il ritorno di gran parte del cast principale, tra cui Taylor Kinney (Kelly Severide), Miranda Rae Mayo (Stella Kidd), David Eigenberg (Christopher Herrmann), Joe Minoso (Joe Crus), Christian Stolte (Randall “Mouch” McHolland) e Hanako Greensmith (Violet Mikami). Con loro ci sarà anche Dermot Mulroney (Dom Pascal).

Tuttavia, tre assenze importanti segnano l’inizio della nuova stagione: Jake Lockett, Daniel Kyri e Michael Bradway, interpreti rispettivamente di Sam Carver, Darren Ritter e Jack Damon, hanno lasciato ufficialmente la serie, come si legge su TVLine. Non sono stati ancora annunciati sostituti ufficiali, ma è molto probabile che la produzione stia preparando l’ingresso di nuovi personaggi.

Allo stesso tempo, non si escludono ritorni a sorpresa o cameo da parte di ex protagonisti della serie, come accaduto in passato. La serie TV è una produzione Universal Television e Wolf Entertainment, con Dick Wolf, Derek Haas, Andrea Newman e Peter Jankowski tra i produttori esecutivi.

Quanti episodi ha la stagione 14

La stagione 14 di Chicago Fire sarà composta da 22 episodi, un formato ormai piuttosto standard per le serie del franchise One Chicago di NBC. Gli episodi avranno la classica durata di circa 42-45 minuti ciascuno e saranno trasmessi negli Stati Uniti su NBC. In Italia, invece, la distribuzione avverrà su Sky Serie.

Dove vedere Chicago Fire 14 in Italia: Sky e streaming

In Italia, Chicago Fire viene trasmessa su Sky Serie (canale 112). Le stagioni precedenti sono disponibili in prima visione su SkyGo e NOW, alcune anche su Prime Video. La 14° stagione debutterà probabilmente tra fine 2025 e inizio 2026, in linea con i cicli precedenti. Al termine del passaggio su Sky Serie, è ipotizzabile una messa in chiaro futura su Italia 1, come avvenuto con le stagioni precedenti.