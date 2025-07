Scopri quando inizia la stagione 13 di Chicago Fire su Italia 1, con data di uscita ufficiale e programmazione di tutti gli episodi del celebre drama sui vigili del fuoco.

Quando inizia Chicago Fire 13 su Italia 1

La stagione 13 di Chicago Fire debutta in prima visione in chiaro su Italia 1 l’11 luglio 2025, con la messa in onda dei primi tre episodi in prima serata. Dopo essere stata trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nei mesi precedenti, la serie targata NBC arriva finalmente anche al grande pubblico della TV generalista italiana. Come da tradizione Mediaset, gli episodi saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda.

Chicago Fire 13 prosegue la storia della Caserma 51 e dei suoi pompieri tra missioni ad alto rischio, drammi personali, e cambiamenti profondi nelle dinamiche del team. L’uscita su Italia 1 rappresenta un’occasione importante per tutti gli spettatori che non hanno seguito la stagione in pay TV o in lingua originale.

La nuova stagione si apre con una grave emergenza che mette subito alla prova i protagonisti. Ma è anche la stagione delle transizioni: nuovi arrivi, addii improvvisi e tensioni crescenti tra i membri della squadra.

Programmazione su Italia 1

Italia 1 trasmetterà Chicago Fire 13 a partire da venerdì 11 luglio 2025, con la messa in onda dei primi tre episodi in prima serata, a partire dalle 21:20. Salvo cambiamenti, la rete Mediaset continuerà poi con la programmazione settimanale, ogni venerdì sera, sempre in prime time, proponendo due episodi consecutivi a settimana.

La programmazione su Italia 1 rappresenta una preziosa opportunità per chi desidera seguire Chicago Fire 13 senza abbonamenti a servizi pay. Con l’arrivo dell’estate, la serie si conferma un appuntamento fisso del palinsesto serale di Mediaset, grazie al suo mix di azione, emozione e drammi personali ambientati nella Caserma 51.

Dove vedere Chicago Fire 13 in streaming

Oltre alla messa in onda televisiva su Italia 1, gli episodi saranno disponibili anche gratuitamente su Mediaset Infinity, il servizio streaming della rete, dove resteranno accessibili per un periodo limitato dopo la trasmissione. Per chi vuole recuperare le stagioni precedenti, invece, è possibile trovarle su SkyGo, NOW, per cui, però, è necessario un abbonamento.

In un secondo momento, poi Chicago Fire 13 sarà disponibile in streaming anche su Prime Video (sempre a pagamento), dove al momento si possono vedere solamente le prime 11. Con l’arrivo in chiaro della tredicesima stagione, Chicago Fire è pronto a infiammare ancora una volta il pubblico italiano con le sue storie ricche di umanità, eroismo e adrenalina.