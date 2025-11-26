Telecamere non autorizzate seguono Chiara Ferragni: è in arrivo una nuova serie sulla vita dell’imprenditrice digitale? Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

In arrivo una nuova serie su Chiara Ferragni?

Prosegue il procedimento giudiziario a carico di Chiara Ferragni, accusata di presunte irregolarità nel caso del pandoro-gate. L’imprenditrice digitale è tornata in Tribunale nelle scorse ore e la Procura di Milano ha richiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi. Ferragni, dal canto suo, ha ribadito di aver agito “in buona fede” e ha ricordato di aver effettuato donazioni complessive per 3,4 milioni di euro.

Mentre l’attenzione mediatica resta alta sul fronte giudiziario, un nuovo gossip sta circolando attorno all’ex moglie di Fedez. Come si legge anche su Novella 2000, Chiara starebbe lavorando a una nuova serie dedicata alla sua vita, sulla scia del successo di The Ferragnez.

A far crescere i sospetti è stato un episodio avvenuto proprio in Tribunale. Come raccontato dal giornalista Domenico Marocchi durante la trasmissione La Volta Buona, all’interno dei corridoi sarebbe comparsa una troupe non riconducibile a nessuna testata giornalistica, successivamente allontanata dai carabinieri durante i controlli di routine. Marocchi, che ha seguito insieme alla sua squadra Chiara Ferragni, ha dichiarato:

“Una piccola nota di colore. Ci conosciamo ormai tutti, tra giornalisti che fanno giudiziaria, i vari telegiornali, le testate e le agenzie. A un certo punto sono arrivati i carabinieri per dei controlli e c’erano delle persone con una telecamera che non erano una testata e sono stati invitati a lasciare il corridoio. Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie che riguarda questa vicenda? Fatto sta che è stato chiesto loro di allontanarsi”.

La domanda ora è inevitabile: Chiara Ferragni sta davvero preparando una nuova serie legata alla sua vita e agli ultimi controversi eventi? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Per scoprire la verità, non resta che attendere sviluppi.