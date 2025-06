Chi vince Squid Game 3? Scopri chi è il vincitore, rivelato nel finale della terza e ultima stagione della serie Netflix.

Squid Game 3: chi vince i giochi

La terza stagione di Squid Game chiude definitivamente l’arco narrativo della serie Netflix che ha conquistato milioni di spettatori nel mondo. Dopo prove estreme, alleanze e tradimenti, il gioco finale rivela un vincitore inaspettato: la neonata di Jun-hee, identificata come Giocatore 222. Vi raccontiamo tutto.

Negli ultimi episodi, la tensione è altissima. Il gioco finale, chiamato Sky Squid Game, porta i partecipanti su tre torri di forma geometrica differente: un quadrato, un triangolo e un cerchio. Su ogni torre, i giocatori devono eliminare almeno un concorrente. Ma c’è una regola cruciale: per rendere valida ogni eliminazione, bisogna attivare il round premendo un pulsante specifico. Senza questa attivazione, qualsiasi morte non conta ai fini del gioco.

Durante la sfida, Gi-hun si prende cura della bambina, mentre altri, incluso suo padre biologico Myung-gi (interpretato da Yim Si-wan), cercano di eliminarla. Come riportato da Netflix Tudum, l’obiettivo di Myung-gi è guidato dalla brama di denaro. La situazione esplode sulla terza torre, quando restano solo Gi-hun, Myung-gi e la bambina. Ne segue uno scontro violento, che termina con la caduta di entrambi gli uomini. Myung-gi muore, ma non essendo stato premuto il pulsante, la sua eliminazione non viene registrata.

Come vince il Giocatore 222 nel finale

Rimasti in gioco solo Gi-hun e la neonata, il protagonista si trova davanti a tre scelte estreme: eliminare la bambina e vincere nuovamente il gioco, restare inerte e condannarli entrambi, oppure sacrificarsi per salvarla. Gi-hun sceglie la terza opzione, premendo il pulsante e lasciandosi cadere, garantendo così la vittoria alla neonata. È dunque il Giocatore 222 che vince Squid Game nel finale della stagione 3.

Nel suo ultimo gesto, Gi-hun tiene un discorso commovente al Front Man e ai VIP, affermando che i partecipanti non sono animali da competizione, ma esseri umani. Un finale che ribalta completamente le logiche disumane del gioco, riaffermando la dignità individuale sopra ogni altra cosa.

Cosa significa il finale di Squid Game 3

Secondo Lee Jung-jae, che interpreta Gi-hun, il sacrificio finale è coerente con la trasformazione del suo personaggio: da uomo cinico e distante a figura paterna altruista. Come si legge su Tudum, il creatore Hwang Dong-hyuk ha voluto che la bambina rappresentasse la coscienza ritrovata di Gi-hun e un simbolo di speranza.

Durante le riprese, Hwang ha riflettuto sulla propria visione del mondo, arrivando alla conclusione che, anche in un contesto apparentemente privo di luce, un barlume di umanità può cambiare tutto. Il messaggio finale della serie è chiaro: la vera vittoria non è il denaro, ma la capacità di scegliere il bene, anche a costo della propria vita.