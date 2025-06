La morte di Kadir ha scosso profondamente le nuove puntate di Tradimento, portando con sé un’ondata di accuse, arresti e colpi di scena inaspettati. Inizialmente, nella puntata in onda il 13 giugno alle ore 14.10, sembrava tutto chiaro: Kadir è morto dopo aver mangiato un dolce preparato durante la sua festa di compleanno, organizzata dal catering di Ümit e Yesim. Ma le apparenze, si sa, possono ingannare. E infatti, la verità è molto più complessa di quanto sembri.

Leggi anche: Le anticipazioni di venerdì 13 giugno ore 21.20

Ümit e Yesim arrestati per l’omicidio di Kadir

Tutto ha inizio quando Yesim propone a Ümit, fratello di Güzide, di lavorare con lei come cuoco nella sua attività di catering. La loro collaborazione prende presto una piega promettente: ricevono l’incarico di organizzare la cena di compleanno di Kadir, su richiesta della moglie Samiha.

Ma quella che doveva essere una serata di festa si trasforma in una tragedia: Kadir muore subito dopo aver mangiato il dolce preparato dal fratello di Güzide. Samiha, sconvolta, accusa subito Ümit e Yesim di averlo avvelenato, e i due finiscono in carcere con l’accusa di omicidio.

Grazie all’intervento di Güzide e Sezai, riescono a ottenere la scarcerazione su cauzione, ma la loro reputazione è ormai compromessa. Decidono allora di cercare da soli la verità per dimostrare la loro innocenza.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Chi ha davvero ucciso Kadir in Tradimento? Spunta un investigatore privato

Come si legge su La tua fonte, il colpo di scena arriva con l’ingresso in scena di Mike, un investigatore privato che si presenta nell’ufficio di Tarik. Mike rivela che Kadir lo aveva ingaggiato per ottenere prove del tradimento di sua moglie Samiha, che aveva una relazione segreta con un uomo presente alla festa.

La vittima, infatti, avrebbe voluto smascherare la moglie e chiedere il divorzio durante la cena, ma non ha mai avuto il tempo di farlo. La spiegazione? È stato ucciso da Samiha con l’aiuto del suo amante, per impedirgli di rovinarle la reputazione pubblicamente.

Le prove e la svolta in diretta TV

Mike propone a Tarik di vendergli le prove in cambio di una somma di denaro, ma l’uomo rifiuta. A quel punto, Yesim prende l’iniziativa: convince l’investigatore a ridurre la richiesta economica e accetta di pagare lei.

Poco dopo, insieme a Ümit, Yesim interrompe un programma televisivo in cui Samiha e il suo amante li stanno pubblicamente accusando dell’omicidio. Con grande coraggio, i due mostrano le prove del tradimento e dell’omicidio premeditato, scagionandosi così da ogni accusa.

Ümit e Yesim, nuova intesa dopo la tempesta?

La rivelazione sciocca il pubblico e cambia il corso della storia: Samiha è la vera assassina di Kadir, e lo ha fatto per evitare lo scandalo e proteggere la sua relazione extraconiugale.

Dopo aver affrontato insieme questa dura prova, Ümit e Yesim si avvicinano sempre di più, e tra i due sembra nascere un legame più profondo, pronto a evolversi nei prossimi episodi.