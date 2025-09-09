Scopriamo chi è Steve Martin, l’attore di Only Murders in the Building. Tutto sulla sua biografia, età, carriera e vita privata.

Biografia di Steve Martin

Steve Martin, nato il 14 agosto 1945 (età 80 anni) a Waco, in Texas, è uno degli attori, sceneggiatori e comici più amati di Hollywood. Cresciuto in California, fin da giovane ha mostrato una spiccata vena creativa che lo ha portato a lavorare come prestigiatore e intrattenitore nei parchi Disney prima di approdare alla comicità. Il suo talento e il suo umorismo surreale lo hanno reso celebre negli anni ’70 grazie agli spettacoli di stand-up e alle prime apparizioni televisive, fino a trasformarlo in una vera icona della commedia americana.

Carriera tra cinema e televisione

La carriera cinematografica di Steve Martin è costellata di grandi successi. Ha recitato in film cult come Roxanne (1987), Padre della sposa (1991 e 1995), Il padre della sposa 3 (2020) e Bowfinger (1999), spesso distinguendosi per il suo stile comico elegante e intelligente. Oltre a essere un attore, Martin è anche scrittore, sceneggiatore e musicista: ha pubblicato romanzi, saggi e ha vinto un Grammy per le sue performance di banjo e musica bluegrass.

Negli ultimi anni ha conquistato una nuova generazione di spettatori con la serie di successo Only Murders in the Building, accanto a Martin Short e Selena Gomez. La serie, che mescola mistero, ironia e momenti di grande umanità, ha ottenuto enorme consenso di pubblico e critica.

Steve Martin in Only Murders in the Building

Dal 2021, Steve Martin interpreta Charles-Haden Savage, un ex attore di serie poliziesche che, insieme ai vicini Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), si improvvisa detective per risolvere i misteriosi omicidi che avvengono nel palazzo in cui vivono. Il suo personaggio è tanto ironico quanto malinconico, e gli ha permesso di mostrare un lato più profondo della sua recitazione.

Il 9 settembre 2025, debutta su Disney+ la quinta stagione di Only Murders in the Building.

Vita personale

Nella vita privata, Steve Martin è sposato con la scrittrice Anne Stringfield dal 2007 e insieme hanno una figlia nata nel 2012. Riservato e lontano dai riflettori quando non lavora, l’attore preferisce dedicarsi alla famiglia, alla scrittura e alla musica, passioni che continua a coltivare parallelamente alla recitazione.

Come seguire Steve Martin sui social

Sui Steve Martin è particolarmente attivo, sia su Instagram che su Twitter/X, dove condivide riflessioni ironiche, aggiornamenti sui suoi progetti e momenti legati alla musica. Su Instagram condivide foto dal dietro le quinte del suo lavoro, ma anche tanti scatti di cibo.