Il serial killer nella stagione 2 di Mercoledì: svelta l’identità

La seconda stagione di Mercoledì su Netflix ha alzato la posta in gioco con una trama più oscura e intricata. Al centro della storia, oltre allo stalker della protagonista, si cela un serial killer che semina morte e caos tra Nevermore e il manicomio di Willow Hill. Ma chi è davvero l’assassino? Ti sveliamo chi è il serial killer nella stagione 2 di Mercoledì e perché il suo ruolo è centrale.

Nel corso dei primi episodi della stagione, Mercoledì si ritrova a indagare su una nuova serie di omicidi brutali e apparentemente inspiegabili. I delitti sembrano collegati alle sue premonizioni psichiche, ma il mistero si infittisce quando tutte le prove portano ad una figura insospettabile: la dottoressa Rachael Fairburn, psichiatra capo di Willow Hill.

Tuttavia, nel climax del quarto episodio, la verità viene finalmente a galla: il vero serial killer è Judi, introdotta inizialmente come semplice assistente amministrativa. Come si legge anche su Tudum, in realtà, Judi è la figlia di Augustus Stonehurst, ex medico dell’istituto, noto per i suoi esperimenti estremi sui Reietti.

Judi, il progetto LOIS e i poteri sui corvi

Judi ha ereditato non solo la follia scientifica del padre, ma ha anche acquisito poteri straordinari: è infatti in grado di controllare i volatili, in particolare i corvi, con i quali riesce a sorvegliare e colpire a distanza. In gioventù, costruì persino una voliera nella torre di Iago, segnale precoce della sua ossessione.

Il progetto LOIS (Long-term Outcast Integration Study), ideato da Augustus e poi portato avanti da Judi, consisteva nel rapire Reietti internati e usarli come cavie per tentare di trasferire i loro poteri ai Normali. I detenuti venivano dati per dispersi, ma in realtà erano prigionieri usati per esperimenti disumani.

Lo scontro con Mercoledì e il caos a Willow Hill

Lo scontro tra Mercoledì e Judi arriva al culmine quando Slurp, uno zombie reietto sopravvissuto agli esperimenti, si ribella, libera tutti i prigionieri del progetto LOIS e scatena il caos nel manicomio. Judi è costretta alla fuga, ma il suo destino resta incerto. La sua rivalità con Mercoledì, però, è solo all’inizio.

Entrambe dotate di capacità psichiche e intelligenza fuori dal comune, Judi e Mercoledì rappresentano poli opposti della stessa medaglia. La loro battaglia si carica anche di un significato filosofico, legato al potere, all’identità e al confine tra normalità e diversità.

Cosa aspettarsi dal serial killer nei prossimi episodi di Mercoledì 2

La rivelazione su Judi non è solo una svolta narrativa, ma anche un nuovo punto di partenza. Judi potrebbe nascondere un ulteriore potere: la capacità di bloccare le visioni psichiche di Mercoledì, una minaccia che rende ancora più complessa la lotta tra le due.

Il futuro della serie promette sviluppi inquietanti e spettacolari, con la lotta tra Mercoledì e Judi pronta ad esplodere in tutta la sua intensità nella seconda metà della stagione.