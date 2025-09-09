Scopriamo tutto su Selena Gomez: età, altezza, vita privata e carriera dell’attrice e cantante, nota per Only Murders in the Building

Selena Gomez è una delle artiste più amate e seguite al mondo, capace di imporsi non solo come attrice e cantante, ma anche come produttrice e imprenditrice di successo. Scopriamo età, biografia, carriera e vita privata dell’attrice e cantante, che torna su Disney+ con la stagione 5 di Only Murders in the Building.

Biografia di Selena Gomez

Selena Marie Gomez è nata il 22 luglio 1992 a Grand Prairie, in Texas (USA). e ha quindi 32 anni. Sin da piccola si è avvicinata al mondo dello spettacolo, complice anche la madre, Mandy Teefey, che lavorava come attrice di teatro. Dopo alcune esperienze in produzioni televisive, Selena ha ottenuto il suo primo grande ruolo nella serie per ragazzi I Maghi di Waverly, che l’ha resa una star della Disney Channel e le ha aperto le porte di Hollywood.

Vita personale

Negli anni Selena Gomez ha fatto parlare molto anche per la sua vita sentimentale. La lunga e travagliata relazione con Justin Bieber è stata una delle più seguite dai media, ma oggi la cantante ha trovato serenità accanto al produttore discografico Benny Blanco.

La loro relazione, inizialmente riservata, è diventata pubblica a fine 2023, quando la stessa Selena ha confermato tramite social il loro legame. A fine 2024 sono poi arrivate voci insistenti di un fidanzamento ufficiale, notizia poi confermata dalla coppia.

Oltre all’aspetto sentimentale, Selena ha affrontato anche importanti sfide personali e di salute, tra cui il lupus e un trapianto di rene nel 2017. Nonostante tutto, è riuscita a trasformare le difficoltà in forza, diventando un esempio di resilienza per milioni di persone.

Carriera tra film, serie tv e musica

Dopo il successo in televisione con I Maghi di Waverly, Selena Gomez ha recitato in diversi film, tra cui Monte Carlo, Spring Breakers, The Dead Don’t Die e nella serie di successo Only Murders in the Building, accanto a Steve Martin e Martin Short.

Negli anni ha anche doppiato Marvis in Hotel Transilvania, e di recente ha recitato nel film Emilia Pérez, che le è valso una candidatura ai Golden Globe.

Parallelamente, la sua carriera musicale l’ha consacrata come popstar internazionale. Con album come Revival e Rare, e brani di successo come Come & Get It, Good for You, Lose You to Love Me e Calm Down (in collaborazione con Rema), ha scalato le classifiche globali. Oggi è riconosciuta come una delle artiste più influenti della sua generazione.

Mabel Mora in Only Murders in the Building

Uno dei ruoli più amati e apprezzati della carriera di Selena Gomez è quello di Mabel Mora nella serie tv di successo Only Murders in the Building, prodotta da Hulu e disponibile anche in Italia. Mabel è una giovane donna dal carattere forte e dall’ironia pungente, che si ritrova coinvolta in un’indagine su un misterioso omicidio avvenuto nel palazzo in cui vive.

Accanto ai veterani Steve Martin e Martin Short, Selena ha dato vita a un personaggio complesso e moderno: Mabel è intelligente, determinata ma anche vulnerabile, con un passato difficile che viene svelato episodio dopo episodio. Il ruolo le ha permesso di mostrare non solo le sue doti comiche, ma anche la capacità di interpretare momenti intensi e drammatici.

Selena Gomez sui social

Selena Gomez è anche una vera e propria icona sui social media. Su Instagram conta quasi 420 milioni di follower, che la rendono una delle personalità più seguite al mondo. Attraverso i suoi profili ufficiali condivide momenti della sua vita privata, aggiornamenti professionali e progetti legati al suo brand di cosmetici, Rare Beauty, molto apprezzato a livello internazionale.