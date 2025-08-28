Scopri chi è Noah LaLonde, attore che interpreta Cole in Uno splendido errore: biografia, carriera, vita privata e profili social.

Biografia: età e altezza di Noah LaLonde

Noah LaLonde è l’attore che ha conquistato il pubblico interpretando Cole Walter in Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys), la serie teen drama di Netflix tratta dal romanzo di Ali Novak. Il suo personaggio è uno dei più amati e discussi, e in poco tempo l’attore è diventato una vera rivelazione. Ma chi è davvero Noah LaLonde? Scopriamo biografia, carriera, vita privata e presenza social.

Noah LaLonde è nato il 22 marzo 1998 in Michigan, negli YSA. Ha quindi 27 anni ed è del segno dell’Ariete. L’attore è alto circa 183 cm e, prima di intraprendere la carriera televisiva, ha studiato recitazione e perfezionato il suo talento partecipando a vari progetti indipendenti.

Carriera da attore

La sua carriera è iniziata con ruoli in produzioni minori, tra cui cortometraggi e piccole apparizioni. È comparso in serie come The Smile I Wear e in film indipendenti, dove ha mostrato la sua versatilità.

La svolta arriva con il ruolo di Cole Walter in Uno splendido errore, dove interpreta uno dei fratelli che sconvolgono la vita di Jackie (Nikki Rodriguez). Il suo personaggio, tormentato e affascinante, è diventato immediatamente uno dei preferiti dai fan della serie Netflix.

Il successo dello show ha permesso a Noah LaLonde di farsi conoscere su scala internazionale, aprendo le porte a nuovi progetti futuri sia per il cinema che per la televisione.

Vita privata e interessi di Noah LaLonde

Noah LaLonde è piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata. Non ha condiviso dettagli su relazioni sentimentali, preferendo mantenere l’attenzione sul lavoro.

Tra i suoi interessi ci sono lo sport, la musica e il fitness, attività che pratica regolarmente e che spesso mostra sui social. La sua immagine di attore giovane, carismatico e appassionato lo ha reso un vero idolo tra gli spettatori più giovani.

Presenza sui social: dove seguirlo

Noah LaLonde è attivo su Instagram, dove condivide scatti dal set, momenti della sua vita quotidiana e foto che mettono in risalto la sua passione per il fitness e il suo stile casual. La sua fanbase è cresciuta enormemente dopo il debutto di Uno splendido errore, trasformandolo in una delle nuove star emergenti più seguite della piattaforma.

L’attore riprende il ruolo di Cole nella stagione 2 di Uno splendido errore, dal 28 agosto su Netflix.