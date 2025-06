Scopriamo insieme chi è Martino Rametta, protagonista della stagione 2 di Skam Italia: dal coming‑out alla storia con Niccolò, approfondimento sul personaggio e sull’attore.

Chi è Martino Rametta? La storia del protagonista di Skam Italia

Martino Rametta è uno dei personaggi centrali di SKAM Italia, protagonista assoluto della stagione 2. In questo articolo vedremo chi è Martino, come evolve il suo percorso tra coming‑out, relazioni e sfide familiari, e perché resta uno dei volti più amati del teen drama di successo.

Martino Rametta, interpretato da Federico Cesari, è un diciottenne romano, studente e membro della “Boy Squad”. La stagione 2 di SKAM Italia si concentra sul suo percorso di scoperta della propria identità sessuale e sul suo coming‑out, portando in scena con autenticità il tema dell’omosessualità nell’adolescenza.

Caratteristiche del personaggio

Il personaggio di Martino è costruito con grande cura: dietro l’ironia e l’apparente leggerezza, si nasconde un ragazzo sensibile, in lotta con i propri pensieri e con il bisogno di sentirsi accettato. Le sue caratteristiche principali emergono con forza nel corso della stagione:

Apparentemente spensierato e ironico , Martino nasconde però profondi dubbi e timori.

, Martino nasconde però profondi dubbi e timori. In una fase iniziale si convince di essere etero e intraprende una relazione con Emma , sua migliore amica, ma è solo un tentativo per allontanarsi dalla verità.

, sua migliore amica, ma è solo un tentativo per allontanarsi dalla verità. L’incontro con Niccolò Fares (Rocco Fasano) segna una svolta: Martino si innamora, lotta contro pregiudizi e omofobia, ma trova infine la forza di accettarsi.

Martino e Niccolò: una storia d’amore intensa

La relazione tra Martino e Niccolò Fares è il cuore pulsante della stagione 2 di SKAM Italia. Inizia in modo silenzioso, quasi impercettibile: Martino nota Niccolò a scuola, lo osserva da lontano, incuriosito. È un’attrazione inizialmente negata, ma che cresce episodio dopo episodio fino a diventare impossibile da ignorare.

Martino, che all’inizio cerca di nascondersi dietro una finta relazione con Emma, è costretto a fare i conti con i propri sentimenti. Niccolò, dal canto suo, porta con sé un passato difficile e un disturbo bipolare che lo rende vulnerabile e imprevedibile.

Nonostante le difficoltà, i due ragazzi si cercano, si allontanano e poi si ritrovano, fino al punto in cui Martino, con coraggio, decide di non avere più paura e di vivere apertamente quello che prova. Martino e Niccolò diventano, così, una delle coppie più apprezzate della serie.

Federico Cesari interpreta Martino Rametta

A dare volto e profondità a Martino Rametta è Federico Cesari, attore romano classe 1997, già noto per piccole parti in film e serie TV, ma definitivamente affermatosi proprio grazie a SKAM Italia. La sua interpretazione è intensa, misurata, profondamente credibile.

Parallelamente alla recitazione, Cesari ha proseguito gli studi in medicina, laureandosi nel 2023. Il successo della seconda stagione di SKAM Italia ha lanciato definitivamente la sua carriera, portandolo a recitare in progetti di rilievo come Tutto chiede salvezza su Netflix.

L’eredità di Martino nella serie Skam Italia

Martino Rametta non è solo protagonista di una stagione: è un’icona del movimento LGBTQ+ tra i giovani spettatori italiani. Il suo percorso, da vulnerabilità e bugie fino all’accettazione e all’amore, ha introdotto tematiche nuove in un teen drama italiano, ispirandosi al personaggio di Isak della versione norvegese.

In sintesi, Martino Rametta è il protagonista coraggioso e autentico della seconda stagione di Skam Italia. Un teenager che scopre la propria identità, impara ad amarsi e trova l’amore con Niccolò. La sua storia, interpretata magistralmente da Federico Cesari, ha segnato un punto di svolta per la serie e per la rappresentazione LGBTQ+ in Italia.