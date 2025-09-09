Scopriamo chi è Martin Short, l’attore di Only Murders in the Building. Tutto sulla sua biografia, età, carriera e vita privata.

Biografia di Martin Short

Martin Short è nato il 26 marzo 1950 (età 75 anni) a Hamilton, in Canada, ed è uno degli attori e comici più riconoscibili della sua generazione. Dopo aver studiato alla McMaster University, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Canada, ma la sua vera affermazione è arrivata negli USA, dove ha conquistato il pubblico con il suo talento comico e la sua energia inconfondibile.

Carriera tra cinema e televisione

Martin Short ha debuttato sul piccolo schermo negli anni ’70, ma il vero successo arrivò con la partecipazione a Saturday Night Live, che lo rese famoso grazie alla sua abilità nelle imitazioni e ai personaggi esilaranti che portava sul palco.

Al cinema, ha recitato in film di grande successo come I tre amigos! (1986, accanto a Steve Martin e Chevy Chase), La piccola peste (1990), Innerspace (1987) e Mars Attacks! (1996). La sua carriera è caratterizzata da un’abilità rara: quella di passare dalla commedia pura a ruoli più sfumati, mantenendo sempre un carisma unico.

Oltre a essere attore e comico, Martin Short è anche doppiatore: la sua voce ha dato vita a personaggi animati amati dal pubblico, consolidando ulteriormente la sua versatilità artistica.

Martin Short in Only Murders in the Building

Dal 2021, Martin Short interpreta Oliver Putnam nella serie di successo Only Murders in the Building, distribuita su Disney+. Il suo personaggio è un regista teatrale egocentrico e sopra le righe, che insieme a Charles (Steve Martin) e Mabel (Selena Gomez) si improvvisa detective.

La combinazione tra l’ironia pungente di Short e il suo talento istrionico ha reso Oliver uno dei personaggi più amati della serie. Dal 9 settembre 2025, debutta la quinta stagione su Disney+.

Vita personale

Nella vita privata, Martin Short è stato sposato con l’attrice Nancy Dolman dal 1980 fino alla sua scomparsa nel 2010. La coppia ha avuto tre figli insieme. Nonostante la perdita, l’attore ha sempre sottolineato quanto la famiglia sia rimasta al centro della sua vita e quanto il suo lavoro lo abbia aiutato a mantenere un equilibrio emotivo.

Da quando Meryl Streep si è unita al cast di Only Murders in the Building nei panni di Loretta Durkin, è nata una grande curiosità attorno al suo rapporto con Martin Short. Nonostante la loro evidente complicità – enfatizzata anche durante eventi pubblici come i Golden Globes – Martin Short ha più volte smentito qualunque relazione sentimentale, affermando su Club Random with Bill Maher: “Non siamo una coppia, siamo solo amici molto intimi”.

Anche i loro rappresentanti hanno confermato questa versione, ribadendo che si tratta unicamente di una solida amicizia. Nonostante ciò, il gossip continua a alimentare speculazioni, grazie anche alla loro alchimia sullo schermo e all’interesse del pubblico per questa coppia “platonica”.

Come seguire Martin Short sui social

Martin Short non è molto attivo sui social network, preferendo mantenere un profilo più riservato rispetto a molti colleghi. Tuttavia, i fan possono restare aggiornati sui suoi progetti attraverso le pagine ufficiali delle produzioni a cui partecipa, come Only Murders in the Building, e tramite interviste e contenuti diffusi dai canali Disney+.