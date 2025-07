Scopriamo tutto su Ebon Moss-Bachrach, l’attore che sarà La Cosa nel nuovo Fantastici 4: età, origini, film e serie TV,

Ebon Moss-Bachrach età e origini

Ebon Che Moss‑Bachrach, nato il 19 marzo 1977 a Staten Island, New York, ha oggi 48 anni. Laureatosi in Letteratura Inglese alla Columbia University nel 1999, ha studiato recitazione attraverso la tecnica Meisner allo William Esper Studio di New York.

Ebon Moss-Bachrach, la carriera tra film e serie TV

Attivo dal 1999, il suo percorso lo ha portato a recitare in film importanti:

I Tenenbaum (2001)

Mona Lisa Smile (2003)

Stealth – Arma suprema (2005)

Live Free or Die (2006)

La casa sul lago del tempo (2006)

Matrimonio per sbaglio (2006)

Suburban Girl (2007)

Un amore senza tempo (2007)

Un microfono per due (2009)

Higher Ground (2011)

Lola Versus (2012)

Gods Behaving Badly (2013)

We’ll Never Have Paris (2014)

L’arte della truffa (2019)

Buttiamo giù l’uomo (2020)

Tesla (2020)

Fidanzata in affitto (2023)

Hold Your Breath (2024)

Per quanto riguarda le serie TV è apparso in:

Girls (2014–2017) come Desi Harperin

(2014–2017) come The Punisher (2017) come David “Micro” Lieberman

Nel 2022 ha raggiunto grande notorietà come Richie Jerimovich in The Bear. Questa interpretazione gli ha fruttato due Emmy come Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comica e una candidatura ai Golden Globe.

Ebon Moss-Bachrach nei Fantastici 4

Nel luglio 2025 ha debuttato al cinema nei panni di Ben Grimm / La Cosa in I Fantastici 4: Gli inizi, diretto da Matt Shakman, che introduce la famiglia all’MCU.

Con lui ci sono anche Pedro Pascal, Joseph Quinn e Vanessa Kirby.

Dopo I Fantastici 4, Ebon Moss-Bachrach tornerà in altri progetti Marvel già confermati, tra cui i prossimi film degli Avengers, Doomsday e Secret Wars.

Vita privata

È sposato dal 2010 con la fotografa Yelena Yemchuk; hanno due figlie. Nonostante la fama, preferisce restare lontano dai riflettori e concentrarsi sull’arte drammatica, con un approccio umile e radicato.

Ebon Moss-Bachrach Instagram

Se volete seguire Ebon Moss-Bachrach su Instagram, sappiate che l’attore ha un profilo che usa spesso per condividere novità sui suoi progetti in arrivo.