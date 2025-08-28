Scopri chi è Ashby Gentry, attore che interpreta Alex in Uno splendido errore: biografia, carriera, vita privata e profili social.

Biografia: età e altezza di Ashby Gentry

Tra i volti emergenti più apprezzati di Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys), spicca Ashby Gentry, interprete di Alex Walter, il ragazzo dolce e premuroso che conquista il cuore di Jackie. Ma chi è davvero l’attore che ha dato vita a uno dei personaggi più amati della serie Netflix?

Ashby Gentry è nato il 30 luglio 2000 a Boston, negli Stati Uniti. Ha quindi 24 anni ed è del segno del Leone. Alto circa 180 cm, si è avvicinato giovanissimo alla recitazione, coltivando la passione per il teatro e la performance artistica prima di approdare al mondo delle produzioni televisive.

Carriera da attore

Prima di farsi conoscere su scala internazionale, Ashby Gentry ha preso parte a diversi progetti teatrali e a produzioni minori, affinando il suo talento sul palco. La vera occasione di visibilità è arrivata con Netflix, che lo ha scelto per interpretare Alex Walter in Uno splendido errore.

Il suo personaggio rappresenta l’anima più sensibile e affidabile della famiglia Walter, in contrasto con il fratello Cole, interpretato da Noah LaLonde. L’alchimia con Nikki Rodriguez (Jackie) ha conquistato gli spettatori e ha reso Alex uno dei punti di riferimento emotivi della serie.

Oltre Uno splendido errore, e apparso anche in Are You Afraid of the Dark? (2019) e Mooch (2025).

Vita privata e interessi

Sulla vita privata di Ashby Gentry non si conoscono molti dettagli: l’attore preferisce mantenere un basso profilo e non ha reso note relazioni sentimentali. Al di fuori del set, è appassionato di sport, musica e viaggi, che spesso accompagnano il suo tempo libero.

Presenza sui social di Ashby Gentry

Ashby è attivo soprattutto su Instagram, dove condivide foto dal set, momenti della sua quotidianità e scatti con il cast di Uno splendido errore. Il suo seguito è in rapida crescita, spinto dall’affetto dei fan che hanno apprezzato la sua interpretazione di Alex.