Cherry Season – La stagione del cuore torna in streaming su Mediaset Infinity

A quasi dieci anni dal suo debutto italiano, Cherry Season – La stagione del cuore torna a far battere il cuore dei fan. La prima dizi turca trasmessa da Mediaset sarà infatti di nuovo disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity a partire dal 25 giugno.

A dare la notizia poco fa, i canali social della piattaforma streaming. Andata in onda per la prima volta su Canale 5 nel giugno 2016, la serie è stata un vero fenomeno televisivo.

Complice una storia d’amore travolgente e un cast che ha saputo farsi amare, ha conquistato il pubblico pomeridiano e ha aperto ufficialmente le porte alle serie turche in Italia.

Protagonisti della serie sono Özge Gürel nei panni di Öykü, un’aspirante stilista piena di sogni, e Serkan Çayoğlu, che interpreta Ayaz, affascinante architetto dal cuore inizialmente inaccessibile. La loro storia, tra equivoci, colpi di scena e tanto romanticismo, ha tenuto incollati milioni di spettatori ogni pomeriggio su Canale 5.

Ora possiamo dirvelo… 🥹🍒

#CherrySeason, la dizi più amata di sempre, torna da mercoledì 25 giugno GRATIS su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/b1MnJyYDUW — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 20, 2025

La serie, che in patria si intitola Kiraz Mevsimi, torna ora in versione integrale, disponibile gratuitamente e senza abbonamento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Per rivederla basterà accedere al sito o all’app e cercarla nella sezione dedicata.

Un’occasione perfetta per i nostalgici che vogliono rivivere le emozioni di Öykü e Ayaz, o per chi vuole scoprire (magari per la prima volta) la dizi che ha dato il via al successo delle soap turche in Italia.

Il grande ritorno di Cherry Season – La stagione del cuore è fissato per il 25 giugno: preparatevi a sognare di nuovo, comodamente in qualsiasi momento.