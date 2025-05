Per oltre vent’anni, Terence Hill è stato il volto di Don Matteo, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Dal 2000 al 2022 ha indossato la tonaca del parroco investigatore, regalando al personaggio carisma, ironia e umanità. Ma dopo la tredicesima stagione, Hill ha lasciato la serie. Che fine ha fatto Terence Hill dopo Don Matteo? In questo articolo vediamo cosa ha spinto l’attore a dire addio alla fiction e quali sono oggi i suoi progetti e le sue priorità.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo

La decisione di lasciare Don Matteo è arrivata dopo oltre 259 episodi. Come svelato dallo stesso attore nel corso di un’intervista con il Corriere della sera, Terence Hill ha scelto di lasciare per motivi personali, tra cui la volontà di trascorrere più tempo con la sua famiglia e ridurre il carico di lavoro.

Inizialmente, Hill aveva proposto alla Rai di trasformare la serie in una serie di film TV occasionali, sul modello del Commissario Montalbano. La proposta non è stata accettata, poiché la Rai preferiva mantenere il formato da lunga serialità.

Secondo quanto riferito dal figlio Jess Hill, l’attore desiderava maggiore libertà e meno impegni a lungo termine. Come si legge su Corriere dell’Umbria, «Mio padre voleva dedicare più tempo a sé stesso e alla famiglia, dopo una carriera straordinaria».

Leggi qui: Dov’è stata girata la fiction Rai: le location tra Gubbio e Spoleto

Cosa fa oggi Terence Hill

Dopo l’uscita da Don Matteo, Terence Hill si è dedicato alla vita privata e ad alcuni progetti personali. Tra i suoi desideri, come svelato nella già citata intervista con il Corriere della sera, c’è quello di compiere il Cammino di Santiago e di fare un lungo viaggio negli Stati Uniti insieme alla moglie Lori.

Inoltre, l’attore ha lasciato intendere che non ha completamente chiuso con il mondo del cinema, ma intende tornare solo per progetti che lo appassionano davvero. Oggi la priorità sembrerebbe vivere con serenità e scegliere liberamente come impiegare il proprio tempo.

Leggi anche: Perché la fiction di Rai 1 piace così tanto

Don Matteo va avanti senza di lui

Nonostante l’addio di Terence Hill, la serie Don Matteo è andata avanti con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. I fan si sono divisi, ma la fiction ha continuato a ottenere buoni ascolti. Il passaggio di testimone è stato raccontato all’interno della trama, con l’uscita in bicicletta del vecchio parroco e l’ingresso del nuovo.

Conclusione

Che fine ha fatto Terence Hill dopo Don Matteo? Ha scelto di rallentare, dedicarsi alla famiglia e tornare, forse, solo per progetti che lo rappresentano. Dopo aver dato tantissimo al pubblico italiano, Hill si gode finalmente il tempo libero, senza chiudere del tutto la porta al cinema. Un addio che sa di rispetto, sia per il pubblico che per sé stesso.