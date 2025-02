Che Dio ci aiuti 8 è stato confermato e l’ottava stagione della fiction Rai sta per arrivare: qui sotto raccogliamo tutte le news sul cast, le anticipazioni degli episodi e quando inizia la serie.

La notizia del rinnovo

Mentre la settima stagione andava ancora in onda il pubblico si era più volte domandato se la sua serie preferita avrebbe avuto una nuova stagione. Tanto più che con la stagione 7 la fiction ha subito la significativa perdita di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che ha scelto di lasciare il progetto per dedicarsi a Fiori sopra l’inferno.

Nonostante ciò la serie ha saputo mantenere alti ascolti, perciò Luca Bernabei, produttore di Lux Vide, ha confermato a TV Sorrisi e Canzoni che gli autori, nel marzo 2023, erano già al lavoro su nuovi episodi.

“Stiamo già parlando delle nuove stagioni”, ha detto Bernabei in riferimento non solo a Che Dio ci aiuti 8, ma anche a Un passo dal cielo e Don Matteo, serie di punta sia della Rai che della Lux.

Malgrado l’assenza di Suor Angela, insomma, le nuove storie hanno convinto e con loro ha convinto soprattutto la coppia formata da Azzurra (Francesca Chillemi) ed Emiliano (Pierpaolo Spollon), oltre alla nuova madre superiora, Suor Teresa (Fiorenza Pieri).

Quest’ultima ha espresso a Ciak Generation il desiderio di rientrare nel cast della fiction, se Che Dio ci aiuti 8 avesse ricevuto – come poi avvenuto – il benestare per proseguire.

“La mia permanenza nella storia, però,” aveva sottolineato, “dipenderà dal riscontro della serie e da quello che la produzione sceglierà di fare”.

E la produzione ha senz’altro scelto di confermare il personaggio di Suor Teresa, la quale compare nell’ultima puntata della settima stagione all’interno del crossover con Un passo dal cielo. Chi altro sarà nel cast di Che Dio ci aiuti 8?

Cast Che Dio ci aiuti 8

Tornerà Suor Angela? Azzurra cambierà nome, ora che è diventata ufficialmente suora? Quali altri personaggi della stagione precedente vedremo nei nuovi episodi?

Il cast di Che Dio ci aiuti 8 è uno degli argomenti più caldi relativi alla prossima stagione della fiction. E non potrebbe essere altrimenti, visto che negli anni più recenti la serie ci ha abituato a un continuo susseguirsi di volti nuovi.

Intanto possiamo sicuramente dire che a tornare saranno Francesca Chillemi (Azzurra), Fiorenza Pieri (Suor Teresa) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza). Quest’ultima in particolare ha espresso il desiderio di continuare a interpretare il suo personaggio in un’intervista rilasciata a Daninseries.

“Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’”.

Accanto al trio di sorelle non ci sarà, invece, Pierpaolo Spollon, che al termine della stagione precedente ha trovato il lieto fine accanto a Sara (Federica Pagliaroli) e al piccolo Elia (Valerio Di Domenicantonio). Potrebbe restare invece Ileana D’Ambra (Catena), a cui è mancato un vero finale felice, mentre è più probabile che a lasciare sia Emma Valenti (Ludovica) insieme a Filippo De Carli (Ettore).

Non mancheranno le new entry a impreziosire le nuove storie rinverdendo il format, primo fra tutti Giovanni Scifoni. E qualora vi steste domandando se anche Elena Sofia Ricci non opti per un’altra capatina sotto il velo, la risposta è sì: rivedremo anche Suor Angela. D’altronde le sue apparizioni garantiscono un’alta aspettativa da parte del pubblico, e non fanno perdere alla serie del tutto il suo cuore.

Anticipazioni e trama nuove puntate

Nella complessità di fornire vere anticipazioni sulla trama delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8, ci rifaremo innanzitutto al finale della stagione precedente formulando qualche congettura.

Ora che Sara ed Emiliano hanno avuto il loro lieto fine e hanno formato un embrione di famiglia insieme al piccolo Elia, lo psichiatra tornerà a risolvere casi insieme ad Azzurra? A proposito di Azzurra, la novizia è diventata suora a tutti gli effetti, e oltre ad indossare l’abito talare deve scegliere anche un nuovo nome per sé. Quale riuscirà a non tradire la sua essenza?

Suor Teresa, intanto, ha deciso di non ripartire per Parigi ma di restare ad Assisi nella comunità del Convento degli Angeli Custodi, che l’ha accolta e così tanto cambiata.

Nuovi misteri aleggeranno però proprio intorno al Convento, e ci sarà bisogno che la coppia di suore o l’aiuto di un nuovo arrivato li risolvano. Come e con quali conseguenze su tutti gli abitanti della comunità, lo sapremo solo prossimamente.

Quando inizia Che Dio ci aiuti 8

Dopo aver passato in rassegna il cast e fatto ipotesi sulla trama, vediamo anche quando inizia Che Dio ci aiuti 8. Rai ha programmato la data di uscita per il 27 febbraio 2025.

Avevamo subito ipotizzato che, tenendo conto del fatto che una stagione di Che Dio ci aiuti va in onda ogni due anni, la 8 sarebbe cominciata nel 2025. Di solito infatti Lux Vide produce una stagione di Don Matteo e, a ruota, una di Che Dio ci aiuti.

Questo ritmo è rispettato ormai da anni, e non c’era ragione di credere che per i nuovi episodi non sarebbe accaduto lo stesso. La produzione ha cominciato a girare verso metà giugno 2024.