Giovedì 8 maggio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la decima ed ultima puntata della stagione 8 della fiction Che Dio ci aiuti: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della decima ed ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda l’8 maggio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Mentre Lorenzo e Azzurra seguono il caso di un bambino abbandonato dalla madre, Lorenzo si interroga sulla relazione tra Cristina e Pietro e cerca di mettergli i bastoni tra le ruote.

Intanto, la relazione tra Melody e Corrado sembra procedere a gonfie vele. Ma ad Azzurra non sfugge l’atteggiamento troppo accondiscendente della ragazza nei confronti di Corrado. Infine, Olly mette in discussione l’amore che suo padre provava per lei.

Mentre si occupa del caso che vede coinvolti un padre e un figlio che non si vedono da tanti anni, Azzurra si offre di aiutare Olly alla ricerca di risposte su suo padre. Melody, invece, è nervosa a causa della resa dei conti con Sandrino.

Intanto, Lorenzo si chiede se è giusto aver messo in discussione l’amore tra Pietro e Cristina. Nel frattempo, Cristina scopre che Lorenzo ha fatto una cosa sconvolgente contro di lei, tanto da chiedersi se vale la pena continuare a restare alla Casa del Sorriso.

Anticipazioni sulla decima ed ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 dell 8 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8, nell’episodio 19, intitolato La seconda della lista, il medico che ha in cura Cristina informa (erroneamente) Azzurra sulle condizioni della ragazza, che sembrano a rischio.

La suora coglie la palla al balzo e convince Cristina a stare a riposo, assistita da Pietro. Nel frattempo, Azzurra e Lorenzo, insieme a Suor Angela, si occupano di un caso di prostituzione minorile che coinvolge diverse ragazze in difficoltà. Infine, Corrado comunica a Melody una notizia che potrebbe cambiargli la vita.

Nell’episodio 20, intitolato Nella mente e nel cuore, sono giorni frenetici alla Casa del Sorriso. A breve il Tribunale deciderà se confermare l’abilitazione o disporne la chiusura definitiva. E come se non bastasse, Suor Angela si trova in guai seri: le è stata trovata della droga nella tonaca e Lorenzo e Azzurra dovranno capire chi sta cercando di incastrarla.

Per Cristina, invece, è forse il momento di salutare la casa-famiglia, quando è costretta a correre in ospedale. Qui ha il tempo di riflettere e chiedersi se tornare alla sua vecchia vita o provare a fidarsi dell’amore di questa nuova famiglia. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla decima ed ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi, in onda l’8 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la decima ed ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Che Dio ci aiuti 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le precedenti sette stagioni e piano piano verrà caricata anche l’ottava.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. La prima è stata disponibile in anteprima.