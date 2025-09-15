Chase Stokes è di nuovo single! L’attore di Outer Banks e la cantautrice Kelsea Ballerini si sono lasciati dopo tre anni

È finita tra Chase Stokes e Kelsea Ballerini

La storia d’amore tra Chase Stokes e Kelsea Ballerini è giunta al capolinea. L’attore non ha bisogno di presentazioni, almeno per gli amanti del mondo dei teen drama. Da quattro stagioni interpreta infatti il ruolo di John B in Outer Banks, la serie Netflix che nel 2026 tornerà con la sua quinta e ultima annata.

Lei forse è meno nota per il pubblico italiano ma negli Stati Uniti ha un enorme seguito. Kelsea è un cantautrice country molto conosciuta, che ha avuto ben cinque nomination ai Grammy Awards. Ballerini è entrata a far parte anche della quindicesima stagione di The Voice nei panni di coach.

Secondo quanto riportatoda People, il primo tabloid a lanciare l’indiscrezione, la coppia si sarebbe detta addio dopo tre anni di unione. “Sono due adulti che hanno dato il massimo e hanno cercato di fare tutto il possibile per far funzionare le cose, ma alla fine non ci sono riusciti. Succede“, avrebbero rivelato al magazine delle fonti vicine ai due.

Qualche mese fa la coppia era finita al centro del gossip a causa di una presunta gravidanza, che venne però smentita dalla Ballerini con un ironico video su TikTok. Non è la prima volta che Chase Stokes finisce al centro del gossip.

Per anni infatti l’attore ha fatto discutere per via della chiacchierata relazione con la collega Madelyn Cline. A differenza di altre coppie celebri nate sul set di una serie tv, Chase e Madelyn hanno dimostrato di essere molto professionali. Infatti alla fine della loro storia d’amore non è corrisposta quella dei rispettivi personaggi.

La relazione tra John B e Sarah è andata avanti nel corso degli anni e Cline ha di recente raccontato che Stokes l’ha aiutata durante le riprese della quinta stagione.